Susep divulga Boletim com dados do mercado supervisionado até maio de 2026

Edição reúne dados sobre o desempenho do mercado supervisionado no acumulado dos cinco primeiros meses de 2026 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou nova edição do Boletim Susep, com informações sobre o mercado de seguros, previdência complementar aberta e capitalização até maio de 2026.

Na edição de maio, as principais informações são:

1. O setor supervisionado registrou receitas de R$ 172,89 bilhões de janeiro a maio de 2026, montante 1,70% inferior, em termos nominais, ao observado no mesmo período de 2025.

2. As indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos à sociedade totalizaram R$ 104,96 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, o que representa uma redução nominal de 5,06% em relação ao mesmo período do ano anterior.

3. Os seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, arrecadaram R$ 93,69 bilhões no acumulado até maio, correspondente a um crescimento nominal de 6,37% em comparação com igual período de 2025.

4. Nos seguros de danos, o seguro auto alcançou R$ 25,41 bilhões em prêmios nos cinco primeiros meses de 2026, registrando crescimento nominal de 5,82% e crescimento real de 1,48% em relação ao mesmo período do ano anterior.

5. Nos seguros de pessoas, o seguro de vida registrou crescimento nominal de 10,51% e crescimento real de 5,99% na comparação com os cinco primeiros meses de 2025.

6. Nos produtos de acumulação, a arrecadação de contribuições superou o pagamento de benefícios e resgates em R$ 4,94 bilhões no acumulado até maio.

7. Nos cinco primeiros meses de 2026, R$ 12,19 bilhões dos prêmios emitidos pelas seguradoras foram cedidos em resseguro.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de maio de 2026, disponível no site da Autarquia:

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2026