MAG promove Diálogos Plurais e reúne especialistas e lideranças para debater longevidade e inclusão

Evento discutiu os impactos do envelhecimento da população LGBTQIAPN+, o combate ao etarismo e o papel das empresas na construção de ambientes mais diversos e acolhedores – Como as empresas podem se preparar para uma sociedade cada vez mais longeva e diversa? Essa foi a reflexão que norteou a nova edição do Diálogos Plurais, iniciativa da MAG Seguros voltada à promoção de conversas sobre inclusão, equidade e respeito às diferenças. O encontro reuniu lideranças, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os desafios relacionados ao envelhecimento da população LGBTQIAPN+, os impactos dos preconceitos acumulados ao longo da vida e a importância de ambientes mais inclusivos.

O debate reuniu ainda integrantes da associação sem fins lucrativos Eternamente Sou, entidade que desenvolve trabalho integrado e multidisciplinar proporcionando uma velhice digna e ativa, além da garantia de direitos humanos e promoção da cidadania LGBTQIA+. O grupo é formado por voluntários e iniciou os trabalhos em 2017 com o objetivo de atuar em prol das pessoas idosas LGBTQIA+. Através da implantação de serviços e projetos voltados ao atendimento psicossocial, favorece a inclusão social à esta população.

Em referência ao Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, o Diálogos Plurais promoveu uma discussão sobre como o envelhecimento é vivenciado pela população LGBTQIAPN+. Ao longo do encontro, especialistas destacaram que essa parcela da população ainda enfrenta desafios específicos, como maior vulnerabilidade social, menor rede de apoio familiar, impactos na saúde mental e dificuldades relacionadas ao planejamento financeiro e à aposentadoria. O debate reforçou que promover acolhimento e inclusão em todas as fases da vida é fundamental para garantir um envelhecimento mais seguro, digno e com maior qualidade de vida.

Diversidade e inclusão

Um dos participantes do debate, Antonio Leitão, especialista em Gerontologia e gerente institucional do Instituto de Longevidade MAG, defende que a sociedade precisa compreender que a idade não pode ser um fator de exclusão profissional ou social.

“Uma pessoa de 60 anos saudável ainda pode ter pela frente 30, 35 anos de vida. Como é possível imaginar que essa pessoa não possa continuar trabalhando ou contribuindo para a sociedade? Precisamos abrir uma janela importante de discussão sobre os preconceitos relacionados à idade, gênero, orientação sexual e identidade. Essa é uma questão de inteligência corporativa e de como as empresas pensam o futuro”, destacou Leitão, acrescentando ainda que os diferentes marcadores sociais podem se somar e ampliar desigualdades: “Quando diferentes desigualdades se somam, elas tornam a situação ainda mais complexa. Uma pessoa negra, uma mulher, uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, pode carregar diferentes camadas de vulnerabilidade ao longo da vida. Por isso, falar de acolhimento e inclusão é também falar de envelhecimento com mais segurança e dignidade”, afirmou.

Presidente do Instituto de Longevidade MAG, Nilton Molina ressaltou que a diversidade deve ser entendida como um valor essencial para as empresas e como uma fonte de inovação. Para ele, a construção de ambientes inclusivos passa pela capacidade de ouvir histórias diferentes e compreender trajetórias que muitas vezes permanecem invisíveis.

“Eu acredito na diversidade como um valor essencial. Quando a gente ouve as pessoas e conhece suas histórias, entende o valor dessas diferenças. Um ambiente diverso é um ambiente mais rico, porque reúne experiências, visões e trajetórias diferentes. Diversidade não é apenas uma pauta institucional; ela é uma fonte de inovação, porque as pessoas trazem suas histórias, suas crenças e suas perspectivas”, acrescentou.

Diretora da ONG Eternamente Sou, Dora Cudignola destacou que discutir longevidade também significa olhar para as desigualdades enfrentadas pela população LGBTQIAPN+ ao longo da vida. Segundo ela, a falta de acolhimento em diferentes ambientes pode comprometer o acesso à educação, ao mercado de trabalho, à saúde e à proteção social, impactando diretamente a forma como essas pessoas envelhecem.

“Envelhecer com dignidade também passa pelo acolhimento. Muitas pessoas LGBTQIAPN+ chegam à terceira idade depois de uma vida marcada por preconceitos, rupturas familiares e dificuldades de acesso ao trabalho e à proteção social. Quando promovemos ambientes mais inclusivos e respeitosos, estamos criando condições para que essas pessoas tenham mais qualidade de vida, pertencimento e segurança ao longo de toda a trajetória”, disse.

A discussão também reforçou a importância de iniciativas que promovam informação, conscientização e transformação cultural dentro e fora das organizações. Por meio do Diálogos Plurais, a MAG amplia seu compromisso com uma agenda de diversidade e inclusão, criando espaços para debates sobre temas que impactam a sociedade e o futuro das relações humanas e profissionais.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Encontro reuniu lideranças, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os desafios relacionados ao envelhecimento da população LGBTQIAPN+. Crédito: Divulgação/MAG