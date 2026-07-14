Assistência 24 horas: solução que virou problema

Por: Jayme Torres, diretor da AECOR-RJ – Ao longo desse meio século de caminhada no mercado de seguros, desde quando não havia franquia nos seguros de automóvel, até os dias de hoje, uma das melhores combinações com as apólices de seguro auto foi o serviço de assistência criado no final da década de 80.

Oferecer um seguro que atendesse o segurado quando mais precisava de apoio, que é quando o veículo enguiça ou após uma colisão, principalmente à noite, em estrada, com serviço de táxi à disposição, para levar os ocupantes ao seu destino, foi sem dúvida, uma grande revolução e contribuiu para alavancar ainda mais a comercialização dos seguros de automóvel.

Com o passar do tempo, novos serviços foram disponibilizados fazendo do serviço de assistência uma excelente referência e um cartão de visitas para os segurados.

Ocorre que durante o período da pandemia, vivemos um momento muito difícil, com alta dos combustíveis, com os reboquistas mudando para outras atividades, com a transformação dos veículos de reboque em veículos de carga.

Hoje passamos por um problema similar, desde o início da guerra no Oriente Médio, que gerou um aumento substancial no preço do petróleo. De um lado os prestadores não têm interesse em atender às demandas das seguradoras, vitimando o segurado que pagou por um serviço de solução, com histórico de eficiência, e se depara com um entrave cuja solução virou um novo problema. Por outro lado, enfrentamos uma dificuldade absurda em atender nossos segurados quando eles mais necessitam gerando um enorme problema, desgaste e frustação por não atendermos sua necessidade.

Precisamos, urgentemente, resolver esse imbróglio da assistência. De todas as dificuldades existentes no nosso mercado atualmente, essa é, sem dúvida, a que mais precisa de uma rápida solução.

Talvez disponibilizar um dos aplicativos de reboque online caso o atraso seja superior a um tempo determinado, ou seja, disponibilizando para o segurado a contratação, por sua conta, do reboque, com direito a reembolso. Uma alternativa poderia ser acertar com os prestadores um custo que possa garantir a volta da normalidade.

Sobre a AECOR-RJ |

A AECOR-RJ teve origem na Associação dos Corretores de Seguros da Baixada Fluminense – ACBF, criada em abril de 1999 por um grupo de tradicionais corretores da região para atender às demandas dos profissionais da Baixada. Hoje, a associação reúne cerca de 200 profissionais pessoas físicas.

O objetivo da Associação é fortalecer e representar a classe, apoiar o associado em todas as suas demandas, oferecer serviços, disponibilizar recursos tecnológicos ao corretor, oferecer suporte técnico com treinamentos, promover reuniões e debates com as seguradoras.