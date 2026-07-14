Richard Mendes Leone é o novo Head de Riscos Corporativos do Grupo Exalt

O Grupo Exalt anuncia a chegada de Richard Mendes Leone para liderar a área de riscos corporativos. Com mais de 29 anos de experiência no mercado segurador, o executivo reforça a estrutura técnica do grupo e amplia a capacidade de desenvolvimento de soluções estratégicas em seguros, resseguros e gestão de riscos para clientes de diferentes segmentos.

É formado em Engenharia Química pela Universidade Santa Cecília. Construiu uma trajetória em corretoras, seguradoras e resseguradoras, com atuação em áreas técnicas, comerciais, operacionais e de sinistros. Ocupou posições de liderança em empresas do setor de seguros, entre elas Risk Adviser Consultoria, Wardon Risk Corretora de Seguros, Fator Seguradora, Galcorr, ACE Resseguradora, Mapfre, Itaú XL Seguros Corporativos e Liberty.

Sua experiência contempla riscos de engenharia, riscos nomeados e operacionais, riscos diversos, riscos nucleares, seguros paramétricos, D&O, E&O, responsabilidade civil geral e sinistros. Richard também possui atuação direta na análise de produção, sinistralidade e rentabilidade de carteiras, apoiando decisões técnicas voltadas à sustentabilidade dos negócios. Entre seus principais diferenciais estão a consultoria e recomendação de soluções de seguros e resseguros, incluindo contratos automáticos e facultativos, em conformidade com normas nacionais e internacionais. Seu trabalho tem como foco a mitigação de riscos, a redução de custos com seguro e resseguro e a prevenção de perdas operacionais.

Para Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, a chegada do executivo representa um movimento importante para o fortalecimento técnico da empresa. “O executivo reúne uma experiência rara no mercado, com visão ampla de seguros, resseguros, subscrição, sinistros, riscos patrimoniais e linhas financeiras. Sua chegada fortalece o nosso time em um momento de crescimento e amplia nossa capacidade de oferecer soluções ainda mais consistentes, estratégicas e personalizadas aos clientes e corretores. É um profissional que entende profundamente os desafios técnicos do mercado e que chega para agregar conhecimento, segurança e visão de longo prazo ao Grupo Exalt”, afirma Alexandre Federman.

Com a contratação, o Grupo Exalt reafirma seu compromisso em reunir profissionais experientes e especializados para entregar inteligência técnica, proteção patrimonial e soluções eficientes de gestão de riscos ao mercado. Além disso, reforça o interesse do grupo em se firmar como um dos poucos grupos de corretores do mercado à trazer soluções em riscos corporativos e complexos.