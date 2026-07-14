Grupo A12+ anuncia Geniomar Pereira como diretor de Novos Negócios

O Grupo A12+ comunica a chegada de Geniomar Pereira, como diretor de Novos Negócios. A nomeação reforça o movimento de profissionalização da gestão e marca uma nova etapa na estratégia da organização, com foco no fortalecimento de parcerias, na ampliação de oportunidades comerciais e no desenvolvimento de novos modelos de negócios que gerem ainda mais valor para as corretoras e parceiros do grupo.

Formado em Ciências Administrativas e Contábeis, Geniomar possui especializações em Gestão Empresarial, Finanças, Marketing e Negócios por instituições como a FGV, UFMG e UFJF. Ao longo de sua trajetória, consolidou ampla experiência na estruturação e expansão de negócios, no desenvolvimento de canais de distribuição, como bancassurance, corretoras e modelos alternativos, além da liderança de equipes e da condução de projetos de alta complexidade.

Segundo Renner Fidelis, presidente do Grupo A12+, a criação da Diretoria de Novos Negócios representa mais um passo na evolução da organização ,e no compromisso de agregar valor para as corretoras parceiras. “O Grupo A12+ nasceu com a vocação de promover o desenvolvimento e o crescimento do corretor de seguros. Ao longo da nossa trajetória, ampliamos esse compromisso por meio do desenvolvimento tecnológico, da capacitação, do fortalecimento organizacional, da evolução comercial e da abertura de novos mercados, como os segmentos corporativo e financeiro. Essa evolução nos transformou no Grupo A12+, refletindo nossa missão de oferecer cada vez mais soluções para o corretor de seguros”.

Com mais de 40 anos de atuação nos mercados financeiro e de seguros, o executivo acumula experiência em grandes instituições financeiras e seguradoras, além de participação no desenvolvimento e na expansão de relevantes projetos voltados ao fortalecimento de canais de distribuição e de negócios no setor. Essa trajetória amplia a capacidade do Grupo A12+ de desenvolver novas soluções, fortalecer seu ecossistema de parceiros e acelerar sua estratégia de crescimento.

Para Geniomar Pereira, assumir a Diretoria de Novos Negócios representa a oportunidade de contribuir com uma organização que investe continuamente na evolução de suas corretoras e na construção de soluções inovadoras para o mercado. “Chego determinado a agregar neste modelo de sucesso, porque nele percebo um compromisso com a evolução dos corretores e parceiros. Minha missão será contribuir com a estruturação de novas oportunidades, fortalecer alianças estratégicas e impulsionar o fortalecimento do ambiente corporativo de forma consistente, profissional e sustentável, a fim de viabilizar novas fontes de receita ao grupo”, concluiu.