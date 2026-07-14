Chegada do Hospital Santa Lúcia Bauru potencializa atuação do corretor no interior paulista

Unidade do Grupo Santa, que tem a Atlântica Hospitais (Bradsaúde) como sócia, é destaque na rede credenciada do plano Regional Noroeste Paulista, da Bradesco Saúde – A inauguração no último dia 30/6 do Hospital Santa Lúcia Bauru, unidade do Grupo Santa, que conta com participação societária da Atlântica Hospitais (Bradsaúde), amplia as oportunidades para os corretores na comercialização dos planos Bradesco Saúde na região Noroeste do interior paulista. A unidade é um dos destaques da rede credenciada do plano Regional Noroeste Paulista, lançado recentemente pela operadora.

O novo hospital, que conta com 170 leitos, é voltado à alta complexidade e à ampliação da oferta de serviços de saúde suplementar, respondendo a uma crescente demanda da região, fortalecendo o atendimento privado de saúde.

Construído sob rigorosos padrões de engenharia e segurança hospitalar, o Hospital Santa Lúcia Bauru é um greenfield, ou seja, planejado do zero, integrando tecnologia, fluxos modernos, eficiência operacional e experiência do paciente. A unidade permite que os diagnósticos e cirurgias complexas sejam feitos localmente, soluções que, até então, os pacientessó encontravam nas grandes capitais ou cidades mais distantes.

Novo plano abrange cerca de 20 municípios

Desenhado para atender às empresas que buscam equilíbrio entre assistência de alta qualidade e custos acessíveis para o cuidado de seus funcionários, o plano Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista é voltado principalmente a pequenos e médios negócios, de3 a 199 vidas, incluídos no segmento SPG. Mas também está disponível para o segmento Empresarial (acima de 200 vidas).

A abrangência do plano compreende cerca de 20 municípios, com destaque para Bauru e Marília, além de cidades como Lençóis Paulista e Agudos. Bauru, isoladamente, destaca-se com uma taxa de cobertura de saúde suplementar de 41%, um índice extremamente atrativo para receber um projeto do porte do novo hospital e o novo plano da Bradesco Saúde.

Sobre a Bradsaúde

Mais completo ecossistema de saúde do Brasil, é formada por empresas líderes e de referência em qualidade nas respectivas áreas de atuação, reunindo operadora de saúde e odontológica, rede hospitalar, clínicas de atenção primária e oncológicas, serviços de saúde, healthtech e investimentos em laboratórios e centros de diagnóstico – Bradesco Saúde, Odontoprev, Mediservice, Fleury, Atlântica Hospitais, Meu Doutor Novamed, Orizon, além de participações estratégicas em novas iniciativas como Croma Oncologia e Kortex Ventures. Listada no segmento do Novo Mercado da B3, a Bradsaúde (SAUD3) se posiciona na complementariedade de negócios, contribuindo de forma relevante para o fortalecimento da cadeia de valor da saúde suplementar no país.

Sobre o Grupo Santa

O investimento traz o respaldo do Grupo Santa, instituição fundada em 1963, em Brasília, que hoje reúne 11 unidades de saúde, cerca de 1.500 leitos, projeção de mais de 1,5 milhão de atendimentos anuais e com estrutura fortalecida pela parceria com a Atlântica Hospitais e Participações, empresa integrante da Bradsaúde. Mais do que robustez de mercado, a operação em Bauru já nasce chancelada pelos mesmos processos de qualidade e protocolos assistenciais que renderam às demais unidades do grupo as maiores acreditações do país, como a ONA (Organização Nacional de Acreditação) e a certificação internacional QMentum Diamante.

Foto: Da esq. p/ dir.: Dr. Marlon Barbosa, médico e diretor executivo do Hospital Santa Lúcia Bauru, Gustavo Fiuza, CEO do Grupo Santa, Rafael Leão, presidente do conselho de administração do Grupo Santa, Suéllen Rosim, prefeita de Bauru, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco, Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde, e Ivan Gontijo, membro do Conselho de Administração do Bradesco