Prêmio Seg News 2026: ALPER foi premiada na categoria de Benefícios Corporativos

O Prêmio Seg News 2026 aconteceu no dia 22 de Maio em São Paulo (Auditório do Instituto de Engenharia e Buffe Red Peppers). A ALPER recebeu a premiação na categoria DESTAQUE NACIONAL EM GESTÃO DE SEGUROS & BENEFÍCIOS CORPORATIVOS. A empresa foi representada pelo executivo André Ferreira, diretor de relacionamento que recebeu o troféu de Ailton Vassoler, diretor comercial da MetLife Brasil Seguros.

(*) Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. A empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes, transparentes e socialmente responsáveis.

ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS

DESTAQUE NACIONAL EM GESTÃO DE SEGUROS & BENEFÍCIOS CORPORATIVOS

ENTREGA O PRÊMIO: AILTON VASSOLER – DIRETOR COMERCIAL DA METLIFE BRASIL SEGUROS

RECEBE O PRÊMIO: ANDRÉ FERREIRA – DIRETOR DE RELACIONAMENTO DA ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS