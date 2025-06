AXA no Brasil é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2025

A AXA no Brasil é uma das indicadas ao Prêmio Reclame Aqui 2025, que se tornou uma referência para reputação das marcas junto aos clientes. Há 15 anos, consumidores elegem as empresas que oferecem as melhores experiências e resolvem problemas com eficiência. Essa é a segunda vez que a AXA concorre ao troféu na categoria Seguros/ Seguradoras. Para Danielle Titton Fagaraz, Diretora de Marketing, Planejamento Comercial e Experiência do Cliente, esse é mais um reconhecimento a um dos valores da companhia. “O cliente em 1º lugar é um mantra para nós. Essa indicação pelo segundo ano seguido mostra que nossa estratégia e trabalho são reconhecidos”, afirma.

E não é só o cliente que reconhece: a empresa ganhou em maio de 2025 o selo de verificação RA, um reforço na confiança da plataforma às informações presentes na página, além da preocupação em fornecer uma boa experiência aos clientes.

Nos últimos seis meses, a empresa foi avaliada como ótima reputação e mantendo um índice de mais de 90% das reclamações solucionadas. Considerando o período de 12 meses, a página da AXA recebeu mais de 12.000 visualizações, com 223 reclamações, ou seja, apenas 1,82% dos visitantes registraram pontos de insatisfação. O layout do canal foi reformulado para trazer informações importantes aos usuários, como esclarecimentos sobre os seguros, contatos diretos para atendimento, ouvidoria, e redes sociais.

“Ter esse feedback positivo e imediato dos clientes é muito importante para seguirmos juntos, oferecendo as melhores soluções e desenvolvendo ofertas que atendam às necessidades de cada um, além de continuar evoluindo em nosso atendimento. O Reclame Aqui é hoje um importante parâmetro para tomada de decisão de clientes na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Ter boa reputação na plataforma e receber esse tipo de reconhecimento reflete o nosso êxito”, conta Danielle.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 147 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Facebook: @AXAnoBrasil

Linkedin: AXAnoBrasil

Instagram: @AXAnoBrasil

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXAnoBrasil

Website: https://www.axa.com.br

Foto: Danielle Titton Fagaraz, Diretora de Marketing, Planejamento Comercial e Experiência do Cliente