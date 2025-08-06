Com mais de 2 mil inscritos, Porto encerra as inscrições para a seletiva da primeira turma do programa Corretor Influenciador  

Em menos de duas semanas, mais de 2 mil corretores se inscreveram para o programa Corretor Influenciador, primeira iniciativa da Porto AcademIA, nova plataforma de desenvolvimento digital da Porto. A ação tem como foco preparar os parceiros da companhia para atuar com mais estratégia no ambiente digital, desenvolvendo habilidades em IA generativa, marketing digital e construção de marca pessoal.

A seleção dos participantes levou em consideração o engajamento com iniciativas da companhia, como a participação em treinamentos Porto Educ, adesão à campanha Fecha com a Porto e uso contínuo da Promodigital. Os corretores selecionados serão informados sobre a aprovação na primeira turma até o dia 8 de agosto, com início das aulas ao vivo e dos conteúdos na segunda quinzena do mês.

Corretores que não forem selecionados neste momento estarão na lista de espera para as próximas formações e terão acesso a uma trilha paralela de capacitação. Todos os profissionais poderão participar de masterclasses mensais com temas voltados à presença digital, como ChatGPT, Instagram e WhatsApp para negócios.

Com a Porto AcademIA, a companhia fortalece seu compromisso com a educação e o protagonismo da rede de corretores, incentivando uma atuação mais conectada, estratégica e próxima do cliente, em linha com as transformações do mercado e da comunicação.



Sobre a Porto

