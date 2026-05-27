CCPSegNews abre inscrições para Curso de Capacitação em Regulação de Sinistros (On Line e Ao Vivo)

O especialista Hilton Gomes apresentará esse curso exclusivo destacando “Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
RESERVE SUA INSCRIÇÃO PELO WHATAPP 11 934157357
CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)
“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
Professor: Hilton Gomes dos Santos
Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 8 horas (Com Certificado)
Inscrições: R$ 390,00
Formas de Pagamento:
Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista
Cartão de Crédito (Com Juros)
Realização: CCPSegNews
www.agenciasegnews.com.br
Quem é Hilton Gomes dos Santos:
Executivo e professor com experiência no mercado de seguros e resseguros na América Latina, com atuação em grandes perdas, litígios complexos.
Experiência em Property, Agro, RC, Financial Lines, Marine e Resseguros
Programa:
Módulo I — História do Seguro e Evolução da Regulação
* origem histórica do seguro;
* comércio marítimo;
* direito romano;
* casus sinistri;
* ordenações portuguesas;
* Código Civil de 1916;
* Código Civil de 2002;
* evolução da atividade de claims;
* origem do termo “sinistro”.
Módulo II — Fundamentos da Regulação de Sinistros
* conceito de regulação;
* aviso de sinistro;
* análise de cobertura;
* documentação;
* boa-fé objetiva;
* ônus da prova;
* reserva;
* fraude;
* sub-rogação;
* salvados;
* mitigação de perdas;
* melhores práticas regulatórias.
Módulo III — Nova Lei de Seguros e Impactos na Regulação
* Lei nº 15.040/2024;
* deveres das partes;
* artigos 86 e 87;
* prazos regulatórios;
* adiantamento de indenização;
* dever de fundamentação;
* pedidos de documentos;
* transparência;
* impactos para seguradoras;
* impactos para segurados;
* tendências futuras.
Módulo IV — Estudos de Caso e Tendências Futuras
* casos práticos;
* grandes sinistros;
* judicialização;
* AI em claims;
* fraude digital;
* futuro da regulação;
* debate aberto.