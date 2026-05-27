CCPSegNews abre inscrições para Curso de Capacitação em Regulação de Sinistros (On Line e Ao Vivo)

O especialista Hilton Gomes apresentará esse curso exclusivo destacando “Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”

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CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)

“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”

Professor: Hilton Gomes dos Santos

Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 8 horas (Com Certificado)

Inscrições: R$ 390,00

Formas de Pagamento:

Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista

Cartão de Crédito (Com Juros)

Realização: CCPSegNews

www.agenciasegnews.com.br

Quem é Hilton Gomes dos Santos:

Executivo e professor com experiência no mercado de seguros e resseguros na América Latina, com atuação em grandes perdas, litígios complexos.

Experiência em Property, Agro, RC, Financial Lines, Marine e Resseguros

Programa:

Módulo I — História do Seguro e Evolução da Regulação

* origem histórica do seguro;

* comércio marítimo;

* direito romano;

* casus sinistri;

* ordenações portuguesas;

* Código Civil de 1916;

* Código Civil de 2002;

* evolução da atividade de claims;

* origem do termo “sinistro”.

Módulo II — Fundamentos da Regulação de Sinistros

* conceito de regulação;

* aviso de sinistro;

* análise de cobertura;

* documentação;

* boa-fé objetiva;

* ônus da prova;

* reserva;

* fraude;

* sub-rogação;

* salvados;

* mitigação de perdas;

* melhores práticas regulatórias.

Módulo III — Nova Lei de Seguros e Impactos na Regulação

* Lei nº 15.040/2024;

* deveres das partes;

* artigos 86 e 87;

* prazos regulatórios;

* adiantamento de indenização;

* dever de fundamentação;

* pedidos de documentos;

* transparência;

* impactos para seguradoras;

* impactos para segurados;

* tendências futuras.

Módulo IV — Estudos de Caso e Tendências Futuras

* casos práticos;

* grandes sinistros;

* judicialização;

* AI em claims;

* fraude digital;

* futuro da regulação;

* debate aberto.