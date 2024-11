Tempo ganha prêmio ABT na categoria “Inovação em produtos e serviços ao cliente”

Líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, a companhia se destaca, logo em sua primeira participação, conquistando o selo bronze – A Tempo, líder nacional nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, é, ao lado VW Brasil, a grande ganhadora do PrêmioABT na categoria “Inovação em Produtos e Serviços ao Cliente”, com o case de Assistência 24h: transformando a experiência digital. Logo em sua primeira participação, a companhia conquistou o selo bronze, competindo com outras 72 empresas que inscreveram, no total, na edição deste ano, 260 cases.

Uma das maiores e mais importantes fabricantes de veículos do País, a Volkswagen Brasil selou uma parceria com a Tempo para estruturar uma central 24h para atender os proprietários de carros zero quilômetro, visando proporcionar um relacionamento digital exclusivo e diferenciado para esse público seleto. Ao oferecer as melhores soluções, a companhia transformou esse canal de serviço numa experiência altamente satisfatória para os clientes.

“Estamos muito felizes com essa conquista e, principalmente, em poder apoiar com o nosso time e expertise uma das maiores montadoras do País, entregando mais excelência ao seu atendimento”, comemora ressalta Joyce Suman, superintendente de Sales and Growth da Tempo. “Sempre buscamos oferecer soluções inovadoras e aperfeiçoar tecnologias e processos com o intuito de aumentar a qualidade e maximizar a eficiência da central de atendimento e, assim, poder surpreender e encantar da melhor maneira nossos clientes e parceiros”, ressalta a executiva.

O PrêmioABT é a maior premiação em relacionamento com o cliente do Brasil e tem como objetivo reconhecer e divulgar as melhores práticas desta indústria, transformando os cases vencedores em referência para o mercado. Em geral, participam da premiação empresas sediadas no Brasil, de diferentes segmentos econômicos, desde instituições financeiras a indústrias e companhias de seguros, e-commerce, infraestrutura (energia elétrica, gás, indústria), mobilidade urbana, saneamento, saúde, serviços, tecnologia, telecomunicações, varejo, contact center e BPOs.

Sobre a Tempo



Com mais de 28 anos de atuação no mercado brasileiro, a Tempo é a líder nacional nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados. Sediada em Barueri (SP), a empresa tem como principais acionistas os fundos de private equity Carlyle / SPX e o braço de investimentos da Swiss RE. Figuram na carteira de clientes da Tempo as principais seguradoras, montadoras de veículos, bancos, financeiras e varejistas do País, que consolidam a distribuição de seus serviços por meio dos canais B2B e B2B2C. Sua capilaridade se estende por todo o território nacional com mais de 22 mil empresas parceiras que são capazes de prestar serviços e atendimento em qualquer horário e dia da semana. Com uma base de 24 milhões de usuários cadastrados – que, em 2022 e 2023, solicitaram mais de 3 milhões de serviços de assistência ou de conveniência –, sua operação gera atualmente mais de 1.800 empregos diretos.