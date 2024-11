CVG-SP abre votação para eleger vencedores do Prêmio Seguro Paulista

Doze finalistas eleitos por votação online, que atuam no atendimento a corretores de seguros em seguradoras, agora concorrem ao primeiro lugar em quatro categorias. O Prêmio Seguro Paulista, criado pelo CVG-SP para valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais que atuam na linha de frente das seguradoras no atendimento a corretores de seguros, já tem a lista dos doze finalistas eleitos por votação online, realizada em outubro. Agora, em nova etapa da eleição, com votação online até o dia 15 de novembro, os finalistas concorrem aos primeiros lugares em quatro categorias: seguro de vida individual, seguro de vida em grupo, saúde e apoio operacional.

Lançado em setembro, o Prêmio Seguro Paulista contou com a participação de 15 seguradoras associadas ao CVG-SP, que indicaram 40 colaboradores atuantes nos cargos de gerente comercial ou executivo de contas ou account, nas áreas de vida, saúde e operacional. Na primeira etapa da eleição, os indicados receberam 508 votos de corretores de seguros, que foram validados pela Comissão Organizadora comandada pelo diretor de Relações com Mercado do CVG-SP, Renato Barbosa. Os doze mais votados se tornaram os finalistas da premiação.

Finalistas do Prêmio Seguro Paulista

Categoria Seguro de Vida Individual

Francilene Ramirez – Gerente Comercial II (MAG Seguros)

Marcos Espinosa – Gerente Comercial Vida Massificados (Tokio Marine Seguradora)

Tatiany Valenzi – Assessora Comercial (MAPFRE)

Categoria Seguro de Vida em Grupo

André Luis da Mata – Especialista Vida (Yelum | HDI Seguros)

Andrea Zampola – Gerente Comercial III (MAG Seguros)

Danilo Sciareli – Gerente Comercial (Bradesco Vida e Previdência)

Categoria Saúde

Izamau Melo – Gerente de Filial (SulAmérica)

Monica Manis – Gerente Comercial (Bradesco Saúde)

Yonara Novaes – Executiva de Saúde (Seguros Unimed)

Categoria Apoio Operacional

Ismael Lamas – Supervisor Operacional (Bradesco Vida e Previdência)

Rafaella Stecca – Analista Comercial Pleno (MAG Seguros)

Rejane Sancheta – Coordenadora Operacional Pessoas (Tokio Marine Seguradora)

Anúncio dos vencedores

Os vencedores das quatro categorias do Prêmio Seguro Paulista serão anunciados na Festa de Confraternização do CVG-SP, dia 9 de dezembro, na Casa Bisutti. Todos os finalistas participarão do evento e os classificados em primeiro lugar receberão um troféu de Melhor Profissional do Ano em suas respectivas categorias, durante cerimônia especial.

Sobre a premiação

O Prêmio Seguro Paulista foi criado pelo CVG-SP para valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da linha de frente das seguradoras, que atuam no atendimento aos corretores de seguros, assessorias e plataformas no estado de São Paulo. A premiação inédita é realizada a partir da indicação dos profissionais pelas seguradoras associadas ao CVG-SP e votação online dos corretores de seguros.

Quatro categorias concorrem ao prêmio. Nas três primeiras, são profissionais que atuam nos ramos de seguro de vida individual, seguro de vida em grupo e saúde, nas funções de gerente comercial ou executivo de contas ou accounts. Na quarta categoria concorrem os funcionários da área de apoio operacional ou assistentes que trabalhem nas seguradoras associadas ao CVG-SP. A eleição é realizada em duas etapas, com apuração dos votos pela Comissão Organizadora. Os vencedores recebem troféus.