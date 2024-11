Austral Seguradora reúne representantes do setor para comemorar seus 14 anos de atuação

Empresa celebra uma história construída com inovação, compromisso e confiança – A maior seguradora de grandes riscos corporativos do país, a Austral Seguradora promoveu uma confraternização em São Paulo, no último dia 16, para valorizar as parcerias duradouras com clientes e colaboradores. Em comemoração aos seus 14 anos de atuação no mercado, período em que acumula um portfólio robusto, bons resultados operacionais e a chancela de ratings internacionais, a companhia reuniu diversos stakeholders em um ambiente descontraído, com jogos, interação e networking.

Ao longo de sua jornada, a Austral Seguradora vem reforçando a missão de oferecer soluções personalizadas, com um time técnico altamente capacitado, que mantém um relacionamento próximo com seus clientes para apoiar empresas dos mais diversos segmentos em seus processos de análise e gestão de risco e segurança nas operações.

“Com a nossa experiência, inovação e criatividade, queremos ampliar a proximidade com quem nos relacionamos, simplificando as interações e criando lado a lado as melhores soluções. Ao completarmos 14 anos de um sólido comprometimento com o mercado segurador, nada mais justo do que nos reunirmos para comemorar as conquistas já alcançadas e planejar as que ainda estão por vir”, afirma o CEO da Austral Seguradora, Carlos Frederico Ferreira.

Especializada em soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Linhas Financeiras (D&O e E&O) e Responsabilidade Civil (RCG), a Austral promove soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás e é líder em Riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo. Além disso, está entre as Top 5 em Seguro Garantia.

Uma conquista recente a ser comemorada ocorreu em setembro, quando uma das agências de análises de risco de mais credibilidade no mundo, a AM Best, reafirmou o rating de solidez financeira de “A-“ (excelente) e os ICRs de longo prazo de “a-” (excelente) da Austral Seguradora. Segundo a AM Best, as classificações refletem um balanço patrimonial sólido, assim como um desempenho operacional adequado, perfil de negócios neutro e gerenciamento de risco empresarial apropriado.

Sobre a Austral Seguradora:

Fundada em 2010, a Austral Seguradora atua com soluções flexíveis e customizadas para seguros corporativos nas áreas de Seguro Garantia, Riscos de Petróleo, além de Linhas Financeiras (D&O e E&O) e RCG. Provedora de soluções de seguros one stop shop para o mercado de Óleo e Gás, a companhia é líder em Riscos de Petróleo pelo quinto ano consecutivo e está entre as Top 5 em Seguro Garantia. Com investimentos constantes em tecnologia, implementou o Plug-In, iniciativa que otimiza processos e a contratação de apólices de seguro garantia judicial. Em 2024, a Austral Seguradora teve o rating de Força Financeira mantido em A- (Excelente) pela agência global de avaliação de riscos AM Best. Em 2021, conquistou o 2º lugar no ranking Estadão Empresas Mais, do jornal O Estado de S. Paulo, na categoria Seguros Gerais. Em 2020, teve a 5ª colocação em Governança Corporativa e Visão de Futuro pelo ranking do anuário da Revista Época Negócios, dois dos principais reconhecimentos corporativos do país. Para outras informações, acesse: www.australseguradora.com.

Foto: Carlos Frederico Ferreira, CEO da Austral Seguradora