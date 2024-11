Mudança de rota: novos comportamentos dos viajantes estão redefinindo o setor de turismo

*Rafael Costa Superintendente de e-Commerce na Allianz Travel Brasil – O setor de turismo está passando por transformações profundas, impulsionadas por novas tecnologias, mudanças no comportamento dos consumidores e um desejo crescente por experiências mais autênticas e sustentáveis. Os hábitos de viagem dos turistas estão mudando, e algumas tendências revelam um novo perfil de viajante, mais conectado, consciente e exigente.

A primeira delas é a busca por experiências autênticas e imersivas, ou seja, os viajantes estão cada vez mais interessados em vivenciar a cultura local de forma autêntica, indo além dos pontos turísticos tradicionais. Isso inclui interações genuínas com as comunidades que visitam, explorando o cotidiano local, sua gastronomia, tradições e história. Esse tipo de viagem deu origem ao conceito de “turismo experiencial”, em que o foco não está apenas no destino, mas nas vivências que ele proporciona.

A sustentabilidade também tem se tornado uma prioridade para muitos viajantes: as pessoas estão mais conscientes do impacto ambiental e social que suas viagens podem causar e, por isso, buscam formas de reduzir sua pegada ecológica. Isso inclui preferir hospedagens eco-friendly e práticas de turismo sustentável que beneficiam as comunidades locais. Um bom exemplo é o crescimento de destinos que promovem o ecoturismo e o aumento na procura por hotéis que seguem práticas ecológicas, como a redução de plásticos e o uso de energia renovável.

É importante também destacar que a pandemia acelerou a popularidade do trabalho remoto, e muitos viajantes agora combinam lazer e trabalho em uma única viagem, fenômeno conhecido como “workation” (work + vacation). Com maior flexibilidade, os profissionais podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, o que cria uma nova demanda por destinos que ofereçam infraestrutura adequada para o trabalho remoto, como Wi-Fi de qualidade e espaços de coworking.

Outra importante tendência no setor é o chamado turismo de bem-estar, que também começa a ganhar força à medida que mais pessoas buscam fugir do estresse da vida cotidiana para se reconectar consigo mesmas. Destinos focados em saúde mental, física e espiritual, como spas, retiros de meditação e locais que promovem o bem-estar holístico, estão em alta.

Diante desse cenário, também é importante ressaltar o uso intensivo da tecnologia e dos aplicativos de viagem, uma vez que os viajantes de hoje estão altamente conectados e dependem de tecnologia para planejar e otimizar suas viagens. Apps de viagem, realidade aumentada, chatbots e Inteligência Artificial estão facilitando a personalização das experiências e ajudando na tomada de decisões, desde a escolha de destinos até o check-in no aeroporto.

Por fim, muitos turistas estão buscando viagens com um propósito maior, seja para aprender algo novo, participar de projetos de voluntariado ou apoiar causas sociais e ambientais. Esse tipo de viagem permite que os viajantes tenham um impacto positivo nos destinos que visitam, seja ajudando comunidades carentes ou participando de iniciativas de conservação, o chamado turismo voluntário.

O perfil do viajante moderno está em constante evolução, e as tendências apontam para um turismo mais consciente, personalizado e tecnológico. À medida que as preferências dos turistas mudam, destinos e empresas do setor precisam se adaptar para oferecer experiências que atendam às novas expectativas, promovendo viagens mais seguras, sustentáveis e ao mesmo tempo memoráveis.