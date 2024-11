Allianz apresenta novos produtos aos corretores de seguros da UCS

7º Trocando Ideias de 2024 trouxe aos corretores de seguros linhas de negócios lançadas recentemente – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebeu a equipe comercial da Allianz, liderada pelo diretor Comercial da seguradora, Flavio Rewa, na noite de 29 de outubro, em seu 7º Trocando Ideias de 2024. O presidente da UCS, Augusto Esteves, destacou a importância da aproximação com os executivos para diversificação de portfólio dos corretores de seguros. “As novidades em produto são excelentes oportunidades que nós, corretores, temos para apostar no próximo ano”, disse.

Ainda abordando a importância da diversificação de carteira, Augusto Esteves apresentou o movimento Minha Vida Protegida, que tem como objetivo disseminar aos corretores oportunidades de negócios neste ramo, oferecendo treinamentos, e também levar à sociedade a importância da proteção. “É um movimento de todo o mercado de seguros, unidos para ampliar a participação do seguro de vida entre os brasileiros”.

Flavio Rewa destacou que a Allianz é uma das empresas apoiadoras do movimento. “Seguro de vida é um ato de amor para as pessoas que amamos. E nós, como seguradora, assim como todos da instituição seguro, temos uma responsabilidade muito grande na conscientização e em oferecer este produto”.

Segundo ele, os eventos em geral realizados pela Allianz para capacitação de corretores têm abordado alavanca de vendas e oportunidades. “Em minhas conversas com corretores tenho saído do ‘segurês’, de dizer o que cobre e o que não cobre, para levar aulas práticas.”

Nessa linha e em um bate-papo informal, o diretor Comercial da Allianz apresentou produtos novos com potencial de bons negócios para os corretores, porque têm menos concorrência, como seguro de vida global, novas linhas empresariais com boas assistências 24 horas e frotas. “Existem produtos que a maioria dos corretores operam pouco, enquanto uma minoria opera muito e está ganhando muito dinheiro. Tem espaço para todos ganharem dinheiro neste negócio. São produtos completos, mas ao mesmo tempo simples de trabalhar”.

E reforçou a importância da diversificação de carteira. “Temos que sair um pouco do seguro de automóvel. Esse produto vai ser o carro-chefe sempre, mas tem uma oportunidade gigante quando falamos em outros produtos e diversificação. Oferecemos muitos treinamentos nas filiais, que têm baixa adesão. Participem, mandem os profissionais de suas equipes, remodelamos nossos treinamentos para falar muito mais de técnicas de vendas e abordagem em aulas práticas para já começarem a vender”.

Capacitação dos corretores é um investimento inteligente, para facilitar o dia a dia dos profissionais. “Tudo o que está na ponta tem que ser simples, se começa a complicar sai da esteira”, garantiu Flavio Rewa, apresentando os simplificados sistemas simplificados de cotação e emissão dos seguros.

Depois de apresentar os novos produtos em operação, Rewa prometeu voltar a um Trocando Ideias da UCS e mostrar as novas oportunidades para 2025.

O evento teve como mote a campanha Outubro Rosa, com a distribuição de brindes para as mulheres, incentivando o cuidado pessoal. A vice-presidente da UCS, Catia Guirao, destacou os exames preventivos mais importantes que devem ser realizados pelas mulheres, como autoexame das mamas, mamografia, ultrassonografia de mamas e ressonância magnética. Também deu dicas simples de prevenção do câncer de mama: controle de peso, limite de consumo de álcool, alimentação saudável, prática de exercícios físicos e amamentação. “Mulheres, prestem atenção ao seu corpo, se toquem!”, frisou.

Foto: (E/D) Augusto Esteves e Flavio Rewa