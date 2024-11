Bradesco Saúde participa do Festival de Inovação, Empreendedorismo e Tendências da Saúde (fswk24), no Rio de Janeiro

Fernando Pedro, superintendente de Gestão de Rede da operadora, integra debate sobre importância dos cancer centers na saúde suplementar – O superintendente sênior de Gestão de Rede da Bradesco Saúde, Fernando Pedro, vai participar da programação de debates do Festival de Inovação, Empreendedorismo e Tendências da Saúde (fswk24), que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Rio de Janeiro, com a proposta de tratar das inovações no setor da saúde da América Latina.

O executivo vai integrar a mesa de debates “Colaboração e Inovação: O papel dos cancer centers na Gestão Integrada da Saúde Suplementar”, no dia 7 de novembro, às 14h. Médico ortopedista, com MBA em Gestão de Liderança pela Harvard Business School, Fernando Pedro vai dividir a mesa de debates com Mariana Laloni e Guilherme Ferri, da Oncoclínicas, e Renan Rezende, da Casa de Saúde São José.

“A incidência de casos oncológicos no Brasil tende a crescer 40% em 20 anos com o envelhecimento da população e a adoção de maus hábitos. Como agravante, os custos do câncer vêm crescendo muito acima da inflação, seja pelo volume de novos pacientes diagnosticados, pelo custo dos materiais e medicamentos envolvidos ou fragmentação do cuidado. É momento de estarmos atentos para maximizar oportunidades e criar uma base sólida de como podemos garantir uma jornada eficiente a este perfil de paciente”, destaca Fernando Pedro.

Promovido pela Iniciativa FIS, o Festival de Inovação, Empreendedorismo e Tendências da Saúde acontece no Centro de Convenções Expo Mag. O evento conta com programação de mais de 180 painéis, com debates simultâneos em 12 palcos, além da participação de mais de cem startups e 190 expositores.