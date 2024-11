Sancor Seguros no CQCS Insurtech & Inovação 2024

A Sancor Seguros estará pela primeira vez na exposição do CQCS Insurtech & Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina, que acontece em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro. Com uma programação que promete transformar o setor, as manhãs do evento serão dedicadas a palestras de executivos de renome mundial, enquanto as tardes trarão painéis simultâneos em cinco salas temáticas, oferecendo uma visão aprofundada e diversificada sobre as últimas tendências.

O CEO da Sancor, Edward Lange, será palestrante no painel “O Seguro minimizando perdas em tempos de mudanças climáticas” no dia 12, às 16h na sala 01. A apresentação abordará estratégias para o desenvolvimento de produtos que atendam às novas demandas ambientais.

O estande da seguradora contará com uma atração especial, a piloto Kaká Magno, da Stock Car Series, para distribuir autógrafos e posar para fotos com os congressistas. Além disso, haverá captação de interessados em participar de um sorteio para assistir à final da Stockcar Series no autódromo de Interlagos, no dia 15 de dezembro.

A companhia ainda usará o evento para lançar as novidades do Portal Sancor, sua plataforma de vendas de seguros, que promete trazer inovação e praticidade ao mercado. O lançamento é uma das apostas para aprimorar a experiência dos corretores e facilitar o acesso dos clientes a soluções seguras e ágeis.