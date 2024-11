Novembro Azul: seguro de vida da Bradesco Vida e Previdência oferece cobertura para doenças graves

Com a chegada de novembro, mês dedicado à conscientização sobre a saúde masculina e à prevenção de doenças como o câncer de próstata, o cuidado com a saúde se torna um tema ainda mais relevante. Nesse contexto, a Bradesco Vida e Previdência oferece um suporte essencial por meio do seguro de vida ‘Vida Viva Bradesco’, que inclui cobertura para doenças graves. Além de conscientizar sobre prevenção, a contratação permite que o segurado conte com um apoio financeiro em momentos delicados, cobrindo despesas de tratamento, hospitalização, medicamentos e terapias essenciais que complementam a cobertura de um seguro de saúde.

“No primeiro semestre de 2024, a cobertura para Doenças Graves foi uma das dez mais acionadas para pagamento de indenização na Bradesco Vida e Previdência. Isso demonstra que os brasileiros estão cada vez mais conscientes da importância dessa proteção como uma aliada crucial em momentos delicados”, observa Bernardo Castello, diretor de Seguro de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência.

Segundo executivo, a companhia tem observado um aumento nas indenizações de coberturas e assistências de uso em vida. “Dos acionamentos do nosso produto de Vida, 56% foram para coberturas e assistências para uso em vida. Isso reflete uma nova realidade de demanda da população, e estamos preparados para atendê-la”, destaca Ricardo.

Conheça mais sobre o Vida Viva Bradesco

O Viva Vida oferece uma ampla cobertura, atendendo uma faixa etária dos 18 ao 80 anos, com capital segurado de até R$ 10 milhões para morte do segurado ou do cônjuge. Ideal para pessoas físicas de todos os níveis de renda que buscam proteção e desejam construir um planejamento financeiro sem comprometer a renda atual. O cliente pode combinar, conforme seu perfil e momento de vida, entre 20 coberturas e 19 assistências (sendo 17 são para uso em vida).

A cobertura para Doenças Graves oferece indenização em caso de diagnóstico definitivo em caso de câncer, cirurgia cardíaca, angioplastia, AVC, insuficiência renal, transplantes de medula óssea, fígado, coração, pulmão, pâncreas, rim, córnea e intestino. Já a ‘Doenças Graves Ampliada’ é extensivo a casos de Alzheimer, Parkinson, botulismo, poliomielite, cegueira e esclerose lateral amiotrófica.

Sobre a Bradesco Vida e Previdência

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Bernardo Castello, diretor de Seguro de Pessoas da Bradesco Vida e Previdência.