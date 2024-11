MAPFRE capacita corretores de seguros para liderança de alta performance

Formação foi dedicada aos participantes do programa ‘Corretores Mais’ da MAPFRE. Seguradora tem trabalhado para aprimorar as habilidades comerciais de seus parceiros – A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, realizou na última semana uma formação intensiva para um grupo exclusivo de corretores de seguros, com foco no desenvolvimento de habilidades de liderança. O objetivo foi preparar esses profissionais para enfrentarem os desafios do mercado, aprimorar capacidades de gestão e maximizar seus resultados.

O programa foi direcionado ao grupo “Corretores Mais”, formado por 22 profissionais de diversos estados que se destacaram pela produção em vendas nos últimos meses. O treinamento buscou fortalecer competências essenciais, como gestão de equipes, ferramentas de comunicação, construção de confiança e a implementação de práticas de melhoria contínua — fatores importantes para o sucesso no ambiente de negócios.

O curso foi estruturado em duas etapas. O primeiro dia foi dedicado à integração e atividades imersivas com experiências indoor, que estimularam a criação de vínculos colaborativos e fortalecidos entre os participantes. Já o segundo dia focou em conteúdos técnicos, por meio de palestras e dinâmicas que discutiram a importância de um feedback eficiente e da gestão de equipes, sejam elas presenciais, híbridas ou remotas. Todo o curso foi conduzido pela equipe de formação comercial da MAPFRE.

Para Oscar Celada, CEO adjunto de Negócios da MAPFRE, a companhia tem se dedicado a transformar a capacitação de sua principal força de vendas em uma prioridade estratégica. “Investir no desenvolvimento dos nossos corretores é fundamental para fortalecer nossa atuação no mercado e garantir que estejam prontos para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã. Queremos que eles se sintam preparados para liderar com coragem e inovação, porque o futuro do setor depende de pessoas como elas.” afirma o executivo.

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.

Foto: Corretores de todo o Brasil se reuniram na sede da MAPFRE, em São Paulo