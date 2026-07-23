Unimed CNU alcança 120 milhões de requisições mensais em plataforma de integração digital

Nova arquitetura baseada em APIs amplia capacidade operacional e sustenta a evolução dos canais digitais da cooperativa – A Unimed CNU, maior cooperativa do Sistema Unimed, alcançou a marca de 120 milhões de requisições mensais em sua plataforma de integração digital. O volume representa um avanço expressivo em relação à arquitetura anterior e reforça a estratégia da cooperativa de fortalecer sua base tecnológica para suportar a expansão dos canais digitais e a crescente demanda por serviços integrados.

A atual arquitetura de integração digital representa um salto significativo de escala. Enquanto o barramento legado processava cerca de 3 milhões de requisições por mês, a plataforma baseada em APIs passou a suportar um volume aproximadamente 40 vezes maior de transações, evidenciando a ampliação da capacidade operacional e da robustez da integração entre sistemas.

Em termos absolutos, a mudança corresponde a um acréscimo de cerca de 117 milhões de requisições mensais. O avanço reflete a adoção de uma arquitetura preparada para alta demanda, com maior estabilidade, desempenho e governança tecnológica.

A nova estrutura sustenta a evolução de soluções digitais estratégicas da Unimed CNU, como o SuperApp e o Portal do Beneficiário, além de contribuir para maior autonomia dos times internos no desenvolvimento e na integração de serviços. O modelo também fortalece a padronização dos fluxos de integração, reduz complexidade técnica e amplia a capacidade de resposta da cooperativa às necessidades do negócio.

O investimento em integração digital está alinhado à estratégia da Unimed CNU de ampliar a eficiência operacional, garantir escalabilidade e sustentar a melhoria contínua da experiência dos beneficiários, em um cenário de crescente digitalização dos serviços de saúde suplementar.

Sobre a Unimed CNU

Com 27 anos de atuação, a Unimed CNU é a maior operadora de planos de saúde do Sistema Unimed, especializada em contratos empresariais e de abrangência nacional. A cooperativa central atende a mais de 2 milhões de beneficiários em todo o país, atuando de forma integrada às cooperativas médicas locais. Em 2025, a Unimed CNU assegurou a cobertura de mais de 55 milhões de consultas médicas, internações, exames, terapias e outros procedimentos assistenciais. Essa operação foi responsável pelo repasse de mais de R$10 bilhões aos médicos cooperados e à rede credenciada em todo o país. A Unimed CNU é avaliada na faixa de excelência do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS 2025), com a melhor nota entre as operadoras nacionais de mesmo porte. Com sede em São Paulo, mantém operações na Capital paulista, Região Metropolitana e Grande ABC, em Brasília (DF), Salvador (BA) e nas cidades baianas de Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Santo Antônio de Jesus, em São Luís (MA) e Luziânia (GO).