Seguro customizado para eventos da ABRAPE reúne coberturas específicas para empresas do setor

Produto inédito chega a ser até 60% mais barato que opções do mercado e foi desenvolvido sob medida para as necessidades de organizadores, promotores e prestadores de serviços. Empresas associadas à Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE) contam com um seguro desenvolvido para atender às necessidades do segmento. Disponível por meio de parceria entre a ABRAPE, a seguradora ESSOR e a corretora MD Angelis, o produto reúne coberturas específicas para organizadores, promotores e prestadores de serviços, com contratação digital e custo que pode ser até 60% inferior ao de seguros tradicionais disponíveis no mercado.

A contratação é realizada de forma on-line, com cotação e emissão automática da apólice. O seguro contempla coberturas de Responsabilidade Civil “All Risks”, RD Bens Utilizados para a Realização do Evento e Acidentes Pessoais, abrangendo as etapas de montagem, realização e desmontagem. A cobertura atende diferentes formatos de eventos, como feiras, congressos, shows, festivais, lançamentos de produtos, eventos esportivos, espetáculos teatrais e outras operações que envolvam estruturas temporárias ou circulação de público.

Segundo o presidente da ABRAPE, Doreni Caramori Júnior, a iniciativa amplia o acesso das empresas do setor a um seguro estruturado de acordo com as características da atividade: “O seguro reúne em uma única apólice coberturas que, normalmente, precisariam ser contratadas separadamente. Isso simplifica o processo de contratação e atende às necessidades da maior parte das empresas que atuam na realização de eventos.”

Além da contratação simplificada, o seguro busca oferecer proteção para as operações e contribuir para a gestão de riscos das empresas do setor. Os associados da ABRAPE podem realizar simulações e contratar o seguro diretamente pela plataforma digital disponível em: https://abrape.safe2go.com.br/Portal.

Sobre a ABRAPE

Criada em 1992 com o propósito de promover o desenvolvimento e a valorização das empresas produtoras e promotoras de eventos culturais e de entretenimento no Brasil, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos – ABRAPE, tem, atualmente, mais de 850 associados, sediados em todos os Estados da Federação, que representam o PIB dos eventos do Brasil. Foi a entidade que liderou o setor na pandemia, protagonizando a criação e a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos PERSE: o maior programa de transação fiscal da história do Brasil e o principal Programa de desoneração fiscal após do Simples Nacional. Com importante representatividade, é referência em associativismo de classe.

Foto:o presidente da ABRAPE, Doreni Caramori Júnior