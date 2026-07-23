Wiz abre processo seletivo para vagas em cinco cidades

As oportunidades são para ocupar posições em diferentes áreas e níveis de experiência, nos modelos presencial e híbrido, além de manter um cadastro permanente no banco de talentos da companhia – A Wiz Co, empresa especializada em seguros e na distribuição de consórcios e crédito, está com novas vagas abertas em diferentes regiões do país, reforçando sua estratégia de crescimento e expansão das operações. As oportunidades abragem posições nas áreas comercial, de operações, estruturação e performance, seguros e consórcios, distribuídas entre as cidades de Curitiba (PR), Santana de Parnaíba (SP), São Paulo (SP), Vitória (ES) e Florianópolis (SC).

Cada uma das novas oportunidades exige diferentes qualificações e buscam profissionais que queiram atuar em um ambiente voltado ao desenvolvimento de novos negócios e orientado aos resultados. As vagas estão abertas para atuação no modelo presencial ou híbrido, dependendo da função e localidade, e são elegíveis para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas disponíveis são:

– Analista Comercial: Curitba (PR);

– Analista de Estruturação e Performance: Santana de Parnaíba (SP);

– Assistente de Operações: Curitiba (PR);

– Consultor(a) Comercial: Curitiba (PR);

– Consultor(a) Comercial | Parceria Comercial: São Paulo (SP);

– Especialista Técnico de Seguros (Financial Lines): São Paulo (SP);

– Executivo(a) de Contas (Consórcio): Vitória (ES);

– Executivo(a) de Contas (Consórcio): São Paulo (SP);

– Executivo(a) de Contas (Consórcio): Florianópolis (SC);

– Gerente Regional (Consórcio): São Paulo (SP).

A Wiz mantém aberto, até janeiro de 2027, o cadastro de novos currículos em seu banco de talentos para formar uma base de profissionais interessados em futuras oportunidades na área comercial do grupo.

Mais informações sobre requisitos, atribuições de cada vaga e os prazos para se candidatar estão disponíveis na página de Carreiras da Wiz (neste link): https://wiz.gupy.io/

Sobre a Wiz Co

A Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,5 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.