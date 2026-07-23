Sicredi lança novo seguro residencial em parceria com a seguradora Yelum

O Sicredi acaba de lançar uma nova opção de seguro residencial, o Sicredi por Yelum, desenvolvido em parceria com a Yelum Seguros, seguradora do Grupo HDI. Com alto nível de personalização e integração tecnológica, o produto marca um avanço na estratégia da instituição financeira cooperativa de ampliar a proteção patrimonial de seus associados e fortalecer a atuação no mercado de seguros residenciais. Entre os principais diferenciais do novo seguro estão a indenização sem depreciação, cobertura para painéis solares, renovação automática, pagamento flexível e cobertura para alagamento, além dos serviços residenciais como encanador, eletricista, entre outros.

O mercado segurador cresceu 7,4% no primeiro trimestre deste ano, com destaque para o seguro residencial, que expandiu 10% no mesmo período. O avanço do seguro residencial está ligado ao aumento de eventos climáticos e à maior preocupação com ocorrências domésticas, como curto-circuito, vazamentos e vendavais, que ampliam a necessidade de proteção patrimonial.

Apesar do crescimento recente, o seguro residencial ainda é um produto com baixa penetração no país. Somente 17% das residências brasileiras, aproximadamente, possuem essa cobertura, número significativamente inferior aos cerca de 90% registrados em países desenvolvidos, de acordo com a CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Marcelo Fogaça, gerente de Seguros do Sicredi, destaca que o cenário apresenta uma oportunidade de expansão nesse segmento. “Mais de 80% das residências ainda não contam com proteção securitária, o que mostra o grande espaço para crescimento, geração de valor e ampliação da cultura de proteção junto aos associados”, contextualiza o executivo.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3,1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Sobre a Yelum

A Yelum Seguros faz parte do Grupo HDI e nasceu com um propósito claro: oferecer liberdade por caminhos seguros. Lançada em 2024, a marca chegou ao mercado trazendo jovialidade e inovação, sem abrir mão da solidez e da tradição do grupo ao qual pertence.

Com um portfólio amplo e flexível, a Yelum atende tanto pessoas físicas quanto empresas, com soluções que se encaixam nos mais diferentes perfis e necessidades.

Mais do que proteger, a Yelum se diferencia por uma experiência de excelência, com atendimento humano e ágil, canais digitais completos – incluindo app, chat e WhatsApp – e foco em proporcionar tranquilidade para clientes e parceiros.

Foto: Marcelo Fogaça, gerente de Seguros do Sicredi