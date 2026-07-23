Sincor-SP lança campanha Associativa Premiada com Grupo Silvio Santos e sorteia R$ 5 mil por mês entre associados

Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP e com a Contribuição Associativa em dia passam a contar com um novo benefício exclusivo. Em parceria com a Liderança Capitalização, empresa do Grupo Silvio Santos, a entidade lança a campanha Associativa Premiada, que oferece sorteios mensais de R$ 5 mil aos participantes. O primeiro sorteio acontece neste sábado (25/07) e o ganhador será anunciado já na próxima semana.

Todos os associados adimplentes concorrem automaticamente aos sorteios, realizados com base na Extração da Loteria Federal. O valor do prêmio já considera o desconto do Imposto de Renda aplicado e o ganhador também recebe um boneco personalizado do apresentador Silvio Santos.

Pela área exclusiva do portal, o corretor pode visualizar seus números da sorte assim que efetiva o pagamento da Contribuição. Pelo site também é possível conferir os resultados dos sorteios mensais, que acontecem sempre no último fim de semana de cada mês. O ganhador ainda é notificado pelo Sincor-SP logo no primeiro dia útil subsequente ao sorteio.

De acordo com o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, mais do que premiar os associados, a campanha busca incentivar a regularidade da Contribuição Associativa e ampliar o conhecimento dos corretores sobre o mercado de títulos de capitalização, abrindo espaço para novas oportunidades de atuação profissional. “Esta parceria estratégica com o Grupo Silvio Santos nos permite reconhecer e valorizar os corretores que acreditam no Sincor-SP e mantém esta estrutura funcionando para benefício da classe”, reforça.

Segundo o diretor de Operações do Sincor-SP, Márcio Pires, a iniciativa combina valorização do associado com desenvolvimento de negócios. “A partir do momento em que o corretor está adimplente com o Sincor-SP, ele passa a concorrer automaticamente aos sorteios de um título de capitalização de R$ 5 mil. A proposta é criar um estímulo positivo, mas também promover um processo de conhecimento sobre uma solução financeira consolidada no mercado e que muitos profissionais ainda exploram pouco em sua atuação”, afirma.

A campanha é realizada em parceria com a Liderança Capitalização, responsável por toda a operação dos títulos de capitalização utilizados na promoção, garantindo conformidade com as normas do setor e transparência na realização dos sorteios.

Com a Associativa Premiada, o Sincor-SP amplia o conjunto de benefícios da plataforma ClubeSin, que reúne as parcerias estratégicas firmadas com empresas de diversos segmentos para oferecer produtos e serviços com condições diferenciadas aos associados.

Regulamento

A promoção comercial é lastreada por Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela Liderança Capitalização S.A., aprovada pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), por meio do processo nº 15414.616179/2026-74.

As Condições Gerais podem ser consultadas no portal da Susep utilizando o número do processo informado. O título de capitalização está vinculado a uma promoção comercial e o subscritor cede gratuitamente o direito de participação nos sorteios previstos no regulamento.

Fonte: Sincor-SP