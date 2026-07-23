Curso de Sinistros de Carros Elétricos começa no dia 28 de Julho!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News promoverá o primeiro curso de sinistros de carros elétricos com a especialista Milena Teixeira, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros

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OU pelo WhatsApp: 11 934157357

CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS

Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros

Data: 28, 29 de Julho – 04 e 05 de Agosto – Das 19h30 ás 21h00

Carga Horária: 06 Horas

Curso Ao Vivo – Plataforma GoogleMeet

Inscrição: R$ 270,00 – Boleto ou Cartão de Crédito em 02 Vezes

Pagamento a Vista no Pix: R$ 240,00 (Chave 11 934157357)

Realização: CCPSegNews

Apoio Técnico: Facilite Sinistros

Quem é Milena Teixeira?

Profissional experiente, com mais de 12 anos de atuação no setor de seguros, especialista em sinistros desde 2019, tendo trabalhado em Corretoras de Seguros, Seguradoras e Reguladoras de Sinistros. Com formação pela Escola Nacional de Seguros (ENS). É especialista em sinistros de automóvel e experiencia em demais ramos também.

Programação

Programação Módulo 1 – Introdução aos Veículos Elétricos * Evolução da mobilidade elétrica no Brasil * Principais características dos veículos elétricos * Diferenças entre veículos elétricos, híbridos e híbridos plug-in * Principais montadoras e modelos comercializados no mercado brasileiro

Módulo 2 – Componentes e Sistemas dos Carros Elétricos * Bateria de alta tensão * Motor elétrico * Sistema de recarga * Inversor e conversores * Cabos de alta voltagem * Sistemas eletrônicos embarcados

Módulo 3 – Riscos e Particularidades dos Sinistros * Principais causas de sinistros em veículos elétricos * Danos por colisão * Danos elétricos e eletrônicos * Alagamentos e submersão * Incêndios em baterias de íons de lítio* Riscos para segurados, oficinas e reguladores

Módulo 4 – Regulação de Sinistros em Veículos Elétricos * Recebimento e análise do aviso de sinistro * Documentação necessária * Avaliação técnica dos danos * Critérios para reparo ou indenização integral * Procedimentos de inspeção * Boas práticas na regulação

Módulo 5 – Vistoria e Identificação de Danos * Avaliação da bateria de alta tensão * Sinais de comprometimento estrutural * Danos ocultos * Utilização de laudos especializados * Cuidados durante a inspeção

Módulo 6 – Oficinas, Peças e Reparabilidade * Oficinas certificadas para veículos elétricos * Equipamentos de segurança obrigatórios * Disponibilidade de peças * Custos de reparação * Desafios operacionais do mercado

Módulo 7 – Perda Parcial e Perda Total * Critérios técnicos e econômicos * Impacto do custo da bateria * Cálculo de indenizações * Salvados e des nação do veículo * Casos práticos

Módulo 8 – Segurança na Regulação de Sinistros * Procedimentos de isolamento do veículo * Equipamentos de proteção individual (EPIs) * Atendimento a veículos incendiados * Riscos de reignição das baterias * Normas e recomendações de segurança

Módulo 9 – Estudos de Casos Reais * Colisão com dano à bateria * Veículo elétrico alagado * Incêndio pós-colisão * Perda total por inviabilidade econômica * Discussão técnica dos casos Encerramento * Tendências do mercado de veículos elétricos * Espaço para perguntas e respostas * Certificado de participação Público-Alvo * Reguladores de sinistros * Analistas de sinistros * Corretores de seguros * Peritos e vistoriadores * Gestores de oficinas * Profissionais do mercado segurador Objetivo do Treinamento Capacitar profissionais do mercado de seguros a compreender as particularidades dos veículos elétricos, identificar riscos, analisar danos, conduzir regulações de sinistros com segurança e tomar decisões técnicas mais assertivas em processos de reparação ou indenização.

Inscrições:

Inscrição: R$ 270,00 – Boleto ou Cartão de Crédito em 02 Vezes

Pagamento a Vista no Pix: R$ 240,00 (Chave 11 934157357)