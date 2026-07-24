Mapfre Brasil registra crescimento de prêmios no 1º semestre e alcança 2,24 bilhões de euros

Operação brasileira atinge aumento de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado e lucro líquido de 136,3 milhões de euros – A Mapfre, companhia global de seguros e serviços financeiros, encerrou o primeiro semestre de 2026 com um crescimento nos prêmios emitidos. A operação brasileira arrecadou durante o período 2,24 bilhões de euros, o que representa um crescimento de 4,1% na comparação com os seis primeiros meses do ano anterior. O resultado marca o retorno do crescimento do volume de negócios da companhia, que obteve durante o período um lucro líquido de 136,3 milhões de euros.

A recuperação na emissão de prêmios foi impulsionada pelo efeito do câmbio no período e pela expansão das carteiras de Seguros Gerais, tanto industriais quanto particulares. Em moeda local, a arrecadação registrou estabilidade (-0,7%), influenciada pela taxa básica de juros ainda elevada no país, que segue condicionando a contratação de produtos vinculados ao crédito nas linhas de Agro e Vida Risco.

Apesar dos desafios de mercado nestes segmentos específicos, a companhia atingiu 25,1% de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) enquanto o lucro líquido de 136,3 milhões de euros registrou um aumento de 4,3%, representando mais de 62% de todo o resultado da unidade LATAM e 21,8% do lucro global da seguradora.

“Os resultados da Mapfre Brasil reforçam a consistência da estratégia que estamos executando no país, com uma atuação cada vez mais próxima de nossos clientes, distribuidores e do nosso sócio, o Banco do Brasil. Seguimos investindo em inovação, qualidade de serviço e distribuição para ampliar nossa participação no mercado e sustentar um crescimento rentável. Esse desempenho consolida o Brasil como a principal operação da Mapfre na América Latina e reforça seu papel como um pilar estratégico para o alcance dos objetivos globais do Grupo”, destaca Felipe Nascimento, CEO da Mapfre no Brasil.

Mapfre Global alcança 624,2 milhões de euros de lucro

Já no âmbito global, a Mapfre registrou um lucro líquido de 624,2 milhões de euros no primeiro semestre de 2026, alta de 9,4% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. O volume total de prêmios emitidos pelo grupo alcançou 16,1 bilhões de euros, aumento de 1,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pela evolução do negócio de Não Vida, que apresentou uma melhora em seu índice combinado para 92,8% e sólida contribuição do resultado financeiro.

Entre as unidades regionais globais, a região Ibéria liderou os resultados com lucro de 278,6 milhões de euros (+16,6%) e prêmios de 5,98 bilhões de euros, seguida pela região LATAM, que contribuiu com 217,6 milhões de euros de lucro e 5,35 bilhões de euros em prêmios emitidos, impulsionada, fundamentalmente pela performance do Brasil (responsável por cerca de 42% da receita de negócios de toda a América Latina). Já a região da América do Norte elevou seu resultado para 68,8 milhões de euros (+14,1%), com uma melhora no índice combinado de 94,6%.

As unidades especializadas do grupo também apresentaram forte desempenho. A Mapfre RE (que engloba a operação de Resseguros e Global Risks) atingiu lucro de 185,6 milhões de euros (aumento de 24,6% no período), beneficiada por um menor impacto de eventos catastróficos no período e índice combinado de 95,2%, enquanto a unidade de assistências MAWDY somou 118,5 milhões de euros em prêmios (+6,2%) e lucro líquido de 1,7 milhão de euros.

Sobre a Mapfre – A Mapfre é uma das líderes do mercado de seguros no Brasil, com um portfólio que reúne mais de 100 soluções de proteção. A companhia atua nos segmentos de seguros, assistências, previdência, investimentos, capitalização e consórcios. Fundada em 1933 e presente no país desde 1992, a Mapfre alia ampla capilaridade nacional à solidez de um grupo global, líder em seguros na América Latina e listado na Bolsa de Valores de Madri (BME: MAP). No Brasil, a empresa emprega mais de 2,4 mil colaboradores e registrou lucro líquido de 268 milhões de euros em 2025. A Mapfre é signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI), além de manter a Fundación Mapfre, instituição sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento de iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.

Foto: Felipe Nascimento, CEO da Mapfre no Brasil