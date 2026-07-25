CCPSegNews: Sinistros de Carros Elétricos e Seguros PET fecham a agenda de eventos de Julho!

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CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS

Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros

Data: 28, 29 de Julho – 04 e 05 de Agosto – Das 19h30 ás 21h00

Carga Horária: 06 Horas – Curso Ao Vivo – Plataforma GoogleMeet

Inscrição: R$ 270,00 – Boleto ou Cartão de Crédito em 02 Vezes

Pagamento a Vista no Pix: R$ 240,00 (Chave 11 934157357)

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-sinistros-carros-eletricos/

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET

Data: 30 de Julho – Das 14h30 ás 17h00

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 3 horas (Com Certificado)

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/forum-seguros-assistencia-pet/