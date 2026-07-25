Prêmio Seg News 2027 será destacado nas redes sociais e publicado em uma Edição Especial da Revista Seg News!

Em sua 20a edição, o evento é hoje um dos mais relevantes do mercado de seguros e conta com a participação e apoio das principais empresas e profissionais do setor. Uma das “novidades” do Prêmio Seg News 2027 será a publicação de uma Edição Especial da Revista Seg News contendo como conteúdo o histórico das empresas e detalhes dos Cases Vencedores. A revista será editada no formato pdf e disponibilizada no site da Agência Seg News (www.agenciasegnews.com.br). No entanto, ela poderá ser comprada na versão impressa (on demand) pelos participantes interessados.

Prêmio Seg News 2027

Produtos, Marketing, Serviços e Tecnologia

Auditório e Buffet do Instituto de Engenharia em São Paulo

Data: 21 de Maio de 2027 – A partir das 19h00

Espero contar com a sua adesão e presença na 20a Edição do Prêmio Seg News…

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