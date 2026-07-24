CAPEMISA Seguradora celebra 66 anos e apresenta resultados do primeiro semestre de 2026

Em evento em sua sede, Companhia reuniu Colaboradores e instituições parceiras para comemorar trajetória e reafirmar compromisso com o desenvolvimento sustentável – A CAPEMISA Seguradora completou 66 anos de história reafirmando os princípios que guiam sua caminhada desde o primeiro dia: cuidado com as pessoas, responsabilidade social e crescimento sustentável. Para celebrar a data e apresentar os indicadores econômico-financeiros do primeiro semestre de 2026, a Companhia reuniu colaboradores e representantes de instituições parceiras nesta sexta-feira (24/07), em sua sede, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Mais do que um marco no calendário, o encontro foi um resgate das origens da Companhia. A programação ao longo da manhã destacou o impacto social de suas iniciativas e reforçou o afeto que une a Empresa a seus parceiros. Estiveram presentes e lideraram as apresentações o Presidente do Conselho de Administração da CAPEMISA Holding, a Presidente do CAPEMISA Instituto de Ação Social, a Presidente do Lar Fabiano de Cristo, o Presidente da Associação Clube Salutar, o Presidente do Fundo de Pensão (FUCAP) e o Presidente da CAPEMISA Seguradora e da CAPEMISA Capitalização. O encerramento contou com a energia do grupo de percussão Dedicados no Samba, formado por participantes da Casa Amigos Dedicados (do Lar Fabiano de Cristo), traduzindo em ritmo e alegria o compromisso de colocar o ser humano no centro de tudo.

A celebração também deu voz a quem constrói a CAPEMISA diariamente. Em depoimentos gravados em vídeo, marcados por sentimento e inspiração, Colaboradores compartilharam o orgulho de fazer parte de uma família. Nos relatos, o sentimento de acolhimento e a certeza de um ambiente onde é possível crescer profissional e pessoalmente.

Para parceiros de negócios e Corretores, o grande diferencial da Empresa é tratar Seguros não como meras apólices, mas com um interesse genuíno pelas pessoas, agindo sem burocracia, com proximidade e agilidade nos momentos em que elas mais precisam. É essa relação humanizada que garante aos Clientes a tranquilidade de viver o presente com a segurança de um amanhã protegido.

“Quem nos olha de fora pode pensar que vendemos Seguros de Vida, mas fazemos algo muito maior: ajudamos a proteger sonhos, projetos e futuros, porque é a segurança no amanhã que nos permite viver o presente com tranquilidade e esperança. Mais de seis décadas se passaram, nos tornamos especialistas em Vida, mas nosso coração continua o mesmo. O meu sonho é que segurança seja sempre sinônimo de felicidade e que cada vez mais pessoas olhem para o futuro sabendo que estão protegidas”, destacou Jorge Andrade, Presidente da CAPEMISA.

Resultados que sustentam o futuro

Esse olhar atento às pessoas reflete nos números de um negócio sólido e em expansão. De janeiro a maio de 2026, a Seguradora alcançou um lucro líquido acumulado de R$ 39 milhões. Além disso, ao olhar para a última década (2016 a 2025), a Companhia registrou um crescimento de 142% no lucro líquido, acumulando um resultado de R$ 359 milhões no período.

Fundada com a missão de apoiar as atividades do Lar Fabiano de Cristo, a CAPEMISA mantém, desde sua origem, o compromisso de aliar desenvolvimento econômico e impacto social. Ao longo de mais de seis décadas, consolidou uma atuação pautada pela proteção, pela confiança e pela valorização das pessoas, fortalecendo seu relacionamento com Corretores e Clientes, enquanto amplia sua participação no mercado brasileiro de Seguros e desenvolve soluções alinhadas às necessidades da sociedade.

Sobre a CAPEMISA Seguradora

Nascida de uma história de dedicação e proteção à vida das pessoas há 66 anos, a CAPEMISA Seguradora investe em um modelo de negócio onde a segmentação é a estratégia para a obtenção de resultados de crescimento. Atua em duas linhas de negócios: Vida e Previdência, e vem concentrando seus esforços para melhor entender as necessidades de seus Clientes, seus parceiros de negócios e desenvolver soluções customizadas. A Companhia tem 29 filiais pelo país e mais de 17 milhões de Segurados. Está entre as dez seguradoras independentes mais rentáveis do país, com reconhecimento em rankings corporativos importantes como Valor 1000, Época Negócios 360° e Great Place to Work.

Foto: Os Colaboradores da CAPEMISA reunidos