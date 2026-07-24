Ademicon alcança mais de R$ 36 bi em créditos comercializados e cresce 73% no primeiro semestre do ano

Para 2026 a meta da administradora é bater os R$ 70 bilhões – A Ademicon, maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos, alcançou mais de R$ 36 bilhões em créditos comercializados no primeiro semestre de 2026, ficando 73% acima do mesmo período de 2025. Para 2026, a meta é bater R$ 70 bilhões.

Somente em junho, a empresa registrou mais de R$ 5,8 bilhões em negócios, valor 47% superior ao do mesmo mês do ano passado. Atualmente, a administradora ocupa a 4a. posição no ranking geral de consórcio do Brasil, considerando bancos e montadoras.

Em 2025, a Ademicon alcançou R$ 47 bilhões em créditos comercializados, ficando acima da projeção inicial de R$ 40 bilhões. O desempenho foi 73% superior ao ano de 2024, que somou R$ 27,3 bilhões. Nos últimos 5 anos (2021 a 2025), a empresa cresceu, em média, 60% ao ano em volume de créditos comercializados. “Estamos muito satisfeitos com o crescimento da companhia. Os resultados mostram que estamos no caminho certo, promovendo a democratização do acesso ao crédito para os brasileiros. Além disso, os números também refletem a confiança dos consumidores em nosso modelo de atendimento consultivo e especializado, que acompanha cada cliente na construção de seus objetivos”, destaca Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

Quando se fala em mercado, o setor de consórcios segue em ascensão. Segundo dados da ABAC, nos primeiros cinco meses de 2026, os créditos comercializados ultrapassaram a marca de R$ 232,94 bilhões, ficando 24,9% acima dos R$ 186,55 bilhões alcançados em 2025. A modalidade também apresentou um aumento de 14% nas vendas de cotas em relação ao mesmo período de 2025, acumulando mais de 2,36 milhões de cotas vendidas.

Sobre a Ademicon

A Ademicon tem 35 anos de atuação e é a maior administradora independente de consórcio do Brasil em créditos ativos. A companhia entende o consórcio como uma ferramenta de planejamento financeiro e também um investimento, que possibilita a conquista de bens e serviços com foco na geração de novos negócios, na formação do patrimônio e na realização de projetos de vida dos clientes. Por meio da Ademicon Consórcio e Investimento, a empresa comercializa consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados), serviços e outros bens móveis. Já com a Ademicon Administradora, outro braço da holding, opera o consórcio de grandes marcas parceiras, como New Holland, Iveco, Mitsubishi e Suzuki. Além disso, administra o Consórcio Coxa, resultado da parceria com o Coritiba Foot Ball Club e o Consórcio SPFC, com o São Paulo Futebol Clube. Seu portfólio conta ainda com o home equity, car equity e cota equity, comercializados pela Ademicon Crédito, e seguros. A empresa, que tem atuação nacional e dois fundos de investimento em sua estrutura acionária, conta atualmente com 321 unidades de negócio distribuídas em 24 estados e no Distrito Federal, além de lojas em Miami e Orlando.