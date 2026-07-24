Porto Serviço inaugura Centro Automotivo em Matão

Nova unidade oferece atendimento especializado para manutenção e reparos a segurados e não segurados, com benefícios exclusivos para clientes Porto, Azul e Itaú – Os motoristas de Matão e região passam a contar com um novo Centro Automotivo Porto Serviço. Localizada na Avenida Baldan, a unidade reúne serviços especializados de revisão, manutenção e reparos automotivos, ampliando a rede de atendimento da marca no interior de São Paulo.

A inauguração reforça a estratégia da Porto Serviço de ampliar sua capilaridade e facilitar o acesso dos clientes a serviços automotivos com padrão de qualidade reconhecido, atendendo tanto segurados quanto não segurados.

“Queremos que nossos clientes encontrem nos Centros Automotivos Porto Serviço uma referência em atendimento, qualidade técnica e conveniência. A chegada a Matão reforça esse compromisso e amplia nossa presença em uma região importante do interior paulista”, destaca Daniel Morroni, diretor da Porto Serviço responsável pelos Centros Automotivos.

A unidade conta com profissionais especializados, garantia nacional nos serviços realizados e canais digitais que permitem consultar previamente os preços e agendar o atendimento de forma rápida e prática.

Benefícios para segurados

Segurados Auto Porto Seguro têm 20% de desconto na mão de obra em manutenções e reparos automotivos. Clientes Auto Azul e Auto Itaú contam com 15% de desconto na mão de obra. Para segurados Auto Porto Seguro, também estão disponíveis serviços gratuitos previstos em apólice, como alinhamento de direção, reparo em furo de pneus, troca de lâmpadas externas, cristalização de para-brisas e higienização interna com ozônio no mês de aniversário.

Centro Automotivo Porto Serviço – Matão

Endereço: Av. Baldan, 3182 – Res. Olivio Benass – Matão – SP, CEP 15993-000

Telefone: (16) 99193-0097

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h | Sábado, das 8h às 12h

Agendamento via App da Porto, site da Porto e WhatsApp

Sobre a Porto Serviço

A Porto Serviço é uma empresa do ecossistema Porto especializada em serviços emergenciais e de manutenção para casa e carro. Oferece serviços de reparo, manutenção, instalação e limpeza com a qualidade reconhecida da Porto, disponíveis para todos, independentemente de serem clientes Porto ou não. Lançada oficialmente em dezembro de 2023, a Porto Serviço registrou, no 1T26, receita de R$673,9 milhões, com 730 mil atendimentos para automóvel e 721 mil atendimentos para residências e empresas. No trimestre, apresentou lucro líquido de R$53 milhões, EBITDA de R$101,3 milhões, margem EBITDA de 15,0% e ROAE de 22,8%. A vertical também seguiu ampliando suas parcerias estratégicas, ultrapassando 70 empresas clientes, além de registrar crescimento de 69,6% no faturamento de produtos digitais. Atualmente, a Porto Serviço conta com uma extensa rede de 13,5 mil prestadores de serviços.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com 80 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 19 milhões de clientes únicos, 13,7 mil funcionários, 13,5 mil prestadores e 44,3 mil corretores independentes, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2025, a companhia apresentou R$ 41 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 3,4 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.