O Sincor-RJ tem mais uma grande novidade para os corretores de seguros do Rio de Janeiro. Chegou CORA, a nova porta-voz virtual do Sindicato, que vai compartilhar novidades, anunciar eventos, promover capacitações, indicar oportunidades e tudo mais que interessa diretamente à categoria.

O nome CORA vem de corretor e também lembra coração. A escolha não foi por acaso, pois, a partir de agora, a nova porta-voz do Sincor-RJ vai estar sempre à disposição dos corretores de seguros, prometendo conquistar rapidamente seus corações, com muita “simpatia e eficiência”.

Afinal, como ela mesma ressalta na sua mensagem de apresentação, tem muita coisa boa acontecendo: “Eu quero você por dentro de tudo. Vem com a gente!”, convida CORA.

Conheça CORA aqui: https://www.instagram.com/reels/DgGTC0gjAWY/

PORTAL

CORA não é a única novidade no Sincor-RJ. O portal do Sindicato foi reformulado e está ainda mais informativo, apresentando com destaque eventos, benefícios, treinamentos e oportunidades para os Corretores de Seguros associados.

Para ficar por dentro de todas essas novidades acesse o site neste endereço eletrônico: https://www.sincor-rj.org.br/