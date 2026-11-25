Iniciativa integra a campanha Seguros Friday 2026 e oferece até R$ 100 em créditos na carteira digital para compras realizadas em 27 de novembro – O Grupo Bradesco Seguros realiza, no dia 27 de novembro, data da Black Friday, uma ação especial no Clube de Vantagens, programa de relacionamento que reúne ofertas, descontos e benefícios para clientes da companhia. A iniciativa faz parte da Seguros Friday 2026, campanha que oferece condições especiais em diferentes produtos e serviços, e contempla a modalidade “Compre e Ganhe”, com créditos de até R$ 100 na carteira digital para utilização em compras futuras.

A ação será realizada no Shopclub, plataforma de compras online que reúne produtos de diferentes categorias, com descontos e cashback. Durante a data, os participantes que realizarem compras poderão receber créditos conforme o valor gasto, que variam de R$10, para compras entre R$ 100 e R$ 200, a R$100, para compras acima de R$1000.

A iniciativa amplia as oportunidades de economia durante a Black Friday e reforça a estratégia de relacionamento do Grupo Bradesco Seguros com seus diferentes públicos. A ação é válida para clientes, corretores e funcionários cadastrados no Clube de Vantagens. Para consultar as condições de participação e utilização dos créditos, basta acessar o regulamento disponível no site do programa.

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Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.