Odonto Sicoob amplia o portfólio de soluções voltadas ao segmento empresarial e oferece novas possibilidades de benefícios corporativos para os colaboradores – O Sicoob e a Odontoprev anunciam uma parceria para o lançamento do Odonto Sicoob, solução de assistência odontológica voltada, inicialmente, às empresas cooperadas. A novidade amplia o portfólio de produtos e serviços do Sicoob e oferece às empresas uma alternativa para complementar seus programas de benefícios e promover o cuidado com a saúde bucal dos colaboradores.

A iniciativa acompanha a crescente atenção das empresas à oferta de benefícios relacionados à saúde e ao bem-estar, que contribuem para a valorização dos profissionais e para a construção de ambientes de trabalho mais atrativos. Com o Odonto Sicoob, as empresas cooperadas passam a contar com uma solução que pode ser incorporada às suas políticas de benefícios, considerando diferentes perfis e necessidades de contratação.

“Essa parceria representa um avanço na nossa estratégia de ampliar as soluções destinadas às empresas cooperadas, acompanhando necessidades que fazem parte da gestão dos negócios e do cuidado com as pessoas. Ao unir a proximidade e a capilaridade do Sicoob à experiência da Odontoprev, conseguimos oferecer uma alternativa que contribui para a valorização dos colaboradores e amplia as possibilidades de benefícios corporativos. Queremos fortalecer nossa atuação junto ao segmento empresarial com soluções relevantes, que agreguem valor ao relacionamento com os cooperados e atendam às diferentes realidades de seus negócios”, afirma Guilherme Palma Neto, coordenador comercial de Seguros Gerais do Sicoob.

O Odonto Sicoob oferece diferentes opções de cobertura para atender às necessidades de empresas de diversos portes, com acesso a uma rede credenciada de profissionais em todo o país. A solução pode ser contratada por microempreendedores individuais (MEIs) e por pequenas e médias empresas com 3 a 199 vidas, diretamente nas cooperativas do Sicoob.

As empresas podem escolher entre duas modalidades de planos odontológicos. A primeira vai do mais acessível, incluindo consultas, limpezas e radiografias e outros. A segunda oferece uma solução mais completa, englobando também clareamento, próteses e o tratamento ortodôntico completo.

“Ao combinar a maior rede credenciada de dentistas do país com o maior sistema financeiro cooperativo do país, ampliamos o acesso à saúde bucal de qualidade em todo o território nacional. Essa iniciativa responde à busca cada vez maior das empresas por benefícios direcionados à saúde e ao bem-estar, promovendo maior engajamento e valorização dos colaboradores”, destaca Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev.

A parceria combina a presença nacional e o relacionamento próximo do Sicoob com as empresas cooperadas à experiência da Odontoprev no setor de assistência odontológica. Enquanto o Sicoob será responsável por disponibilizar os planos aos cooperados, a Odontoprev ficará à frente da gestão da rede credenciada e do atendimento de pós-venda. A solução oferece acesso a mais de 27 mil dentistas credenciados em todo o país, ampliando as opções de atendimento e cuidados com a saúde bucal.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 10,7 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 311 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,7 mil pontos de atendimento, e, em mais de 420 municípios, é a única instituição financeira presente.

Sobre a Odontoprev

Líder em planos odontológicos na América Latina, a Odontoprev possui mais de 9,6 milhões de beneficiários no Brasil e, desde maio de 2026, integra a Bradsaúde, o mais completo ecossistema de saúde do país. Fundada em 1987, a companhia opera com um modelo multimarca, que inclui Odontoprev, Bradesco Dental, Odonto System, entre outras. Sua rede credenciada é a maior e mais capilarizada do país e conta com aproximadamente 27 mil profissionais em mais de 2.400 municípios, que atendem todos os perfis de clientes, desde grandes corporações até empresas PME e planos individuais.