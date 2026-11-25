A excelência em gestão, o relacionamento próximo com os corretores e a consistência nos resultados colocaram a E4 Soluções em um patamar histórico no mercado de seguros. A empresa foi reconhecida pela Seguros Unimed como a primeira assessoria no Norte e Nordeste e conquistou o 2º lugar geral no Brasil na categoria “Plataformas e Assessorias”, destacando-se na tradicional campanha de incentivo “Carteira Recheada” e na edição especial “Lenda das Vendas”.

O desempenho consolida o modelo de negócio da E4 como elo estratégico de alta performance entre a seguradora e a rede de distribuição. Segundo o diretor comercial, Douglas Mota, a proximidade com os profissionais de vendas é o pilar dessa atuação. “Os resultados obtidos são consequência do relacionamento que construímos todos os dias com os parceiros. Buscamos estar próximos dos nossos corretores, entender suas necessidades, ouvir suas dificuldades e, principalmente, criar oportunidades para que eles possam crescer conosco. A premiação tem um significado muito especial, porque mostra que estamos no caminho certo”, frisou.

Na avaliação do diretor administrativo financeiro, Eduardo Souza, a distinção também corrobora o rigor técnico, a solidez da gestão e a sinergia institucional com a companhia. “É um prazer receber esse prêmio, uma conquista que é fruto de muito trabalho, da nossa dedicação e da parceria tão duradoura com a Seguros Unimed”, celebrou o executivo.

Já o diretor operacional da E4, Ulisses Brito, ressalta que o marco reflete uma construção coletiva que envolve toda a equipe interna e a força comercial, evidenciando o compromisso da empresa com o desenvolvimento do setor. “Esse reconhecimento reforça nosso posicionamento de vanguarda no ecossistema de saúde e benefícios, pavimentando o caminho para novos ciclos de expansão e consolidação de negócios no país”, afirmou.

A gerente regional da Seguros Unimed nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Norte do País, Adriana Dias, enfatizou a relevância do feito durante a entrega do troféu, que contou com a presença da executiva comercial da seguradora, Amanda Borges. “Mais do que bater metas, a empresa entrou para a história da campanha Carteira Recheada como uma verdadeira lenda das vendas. Há conquistas que vão muito além de números, e essa é uma delas. Muito obrigada, E4, pela parceria de sempre! Que vocês possam cada vez mais se destacar no mercado junto conosco”, pontuou Dias.

Realizada em setembro de 2026, a viagem de premiação da campanha “Lenda das Vendas”, integrante do Programa Carteira Recheada da Seguros Unimed, levou os corretores e assessorias vencedores para uma experiência exclusiva na Escócia, onde os sócios Eduardo Souza e Ulisses Brito representaram a E4 Soluções entre os principais nomes nacionais da companhia.

Sobre a E4 – Fundada em Salvador (BA), em 2012, por executivos com mais de 25 anos de experiência no setor, a E4 Soluções nasceu com o propósito de apoiar e fortalecer a comercialização de seguros e benefícios. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma das principais assessorias do Nordeste, com forte presença regional e atuação em expansão. Atualmente, mantém relacionamento com mais de 600 corretoras (PJ), destacando-se pela proximidade com as parceiras, excelência no atendimento e compromisso com o desenvolvimento do mercado de seguros.

Foto: Diretores da E4 Soluções recebem troféu da campanha “Lenda das Vendas” das mãos das executivas da Seguros Unimed, Adriana Dias e Amanda Borges, na sede da assessoria, em Salvador (BA)