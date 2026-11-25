Corretora combina conhecimento de mercado, tecnologia própria e atendimento especializado para produtores de eventos, festivais, teatros, casas de shows, empresários de artistas e agências – O Lado C Seguros, corretora registrada na Susep e já em operação, apresenta sua atuação especializada na economia criativa, com foco em produtores de eventos e festivais, proprietários de teatros e casas de shows, empresários de artistas e agências. Com posicionamento de insurtech, o negócio combina conhecimento técnico, tecnologia própria e atendimento consultivo para incorporar a proteção ao planejamento de empresas, profissionais e projetos.

A iniciativa reúne a experiência de Zeca Vieira em estratégia e marketing no mercado de seguros, a vivência de Luiz Calainho no entretenimento, o conhecimento técnico e operacional de Alexandre Romero dos Santos e a atuação de Marcelo Megale em finanças e gestão.

A proposta conecta dois mercados de dimensão expressiva. A CNseg projeta arrecadação de R$ 808 bilhões para o setor segurador brasileiro em 2026, incluindo saúde suplementar. No campo cultural, levantamento do IBGE aponta 5,9 milhões de pessoas ocupadas em 2024, equivalentes a 5,8% dos trabalhadores do país. Os números ajudam a dimensionar a diversidade de negócios e profissionais que demandam orientação sobre riscos e seguros.

“A economia criativa cresceu e se sofisticou, mas ainda há espaço para aproximar os seguros da forma como esses negócios funcionam. Nosso ponto de partida é entender o calendário, os contratos e a operação do cliente. Queremos que a proteção seja uma decisão de gestão, com orientação clara sobre o que está sendo contratado”, destaca Zeca Vieira, sócio do Lado C Seguros.

Zeca foi diretor de Marketing Corporativo da SulAmérica por 21 anos, liderando publicidade, comunicação, eventos e CRM, além de iniciativas culturais e esportivas. Sócio-fundador da USS, hoje Tempo Assist, comanda a ZVolution Consultoria. Sua trajetória contribui para conectar o conhecimento do mercado de seguros às necessidades e à linguagem da economia criativa.

Da criação à operação

Além dos públicos prioritários, o Lado C atende produtoras audiovisuais, gravadoras, selos, editoras musicais, agências de booking, plataformas de ingressos, fornecedores de palco, som, iluminação e estruturas, assim como artistas, músicos, atores, creators, fotógrafos, técnicos e designers.

Dentro dessas organizações, a proposta também se dirige a quem decide e administra: compras, planejamento, financeiro, jurídico, recursos humanos, operações e diretoria. A análise considera as responsabilidades assumidas ao longo de cada projeto, desde a contratação de fornecedores até a entrega ao público ou ao cliente.

“Quem produz um espetáculo ou coloca um projeto de pé sabe que cada decisão envolve responsabilidades. Conheço essa realidade por estar nela todos os dias. O Lado C nasce da vontade de construir uma relação com o seguro que faça sentido para quem vive da economia criativa, começando pela escuta de quem faz acontecer”, afirma Luiz Calainho, sócio do Lado C Seguros e fundador da L21 Corp.

Empresário e produtor cultural, Calainho foi vice-presidente da Sony Music Entertainment até 2000, quando fundou a L21 Corp, holding com investimentos em arte, cultura, mídia e entretenimento. O modelo do Lado C já vem sendo aplicado em operações com empresas da L21 e empreendimentos de parceiros de Calainho.

A composição societária inclui ainda Marcelo Megale, CFO da L21 Corp, que contribui com sua experiência na gestão financeira e estratégica de negócios de comunicação, entretenimento e hospitalidade.

Soluções organizadas por necessidade

O portfólio está estruturado em sete soluções: Palco Blindado, Criação Protegida, Guardião Digital, Talento Protegido, Equipamento Protegido, TicketBack e Gestão Blindada. Elas organizam diferentes necessidades de proteção, como patrimônio e responsabilidades da operação, prestação de serviços profissionais, riscos digitais, pessoas, equipamentos, ingressos e gestão empresarial.

Como corretora, o Lado C analisa as necessidades do cliente, estrutura propostas e intermedeia a contratação junto a Tokio Marine, Porto Seguro, Bradesco Seguros, Chubb, Berkley, Alba e Essor, responsáveis pela aceitação dos riscos e pelas indenizações previstas nas apólices. O atendimento considera porte e duração do projeto, equipes, equipamentos e obrigações contratuais.

“Uma produção audiovisual, uma casa de shows e um evento esportivo têm necessidades diferentes. Nosso trabalho começa por entender a operação e seus riscos para estruturar uma solução adequada. A tecnologia apoia esse processo, mas a análise técnica e a clareza sobre a contratação são fundamentais”, explica Alexandre Romero dos Santos, sócio do negócio e CEO da Contaget Seguros, corretora com 47 anos de atuação em soluções corporativas, patrimoniais e de benefícios.

Tecnologia e acompanhamento

A estratégia tecnológica contempla uma plataforma proprietária orientada ao uso de inteligência artificial para apoiar o atendimento, a contratação e o pós-venda. A jornada combina recursos digitais e suporte especializado, conforme as características de cada solução.

O modelo também prevê propostas com comparação entre seguradoras, explicações sobre coberturas e exclusões e acompanhamento em caso de sinistro. Serviços de assistência poderão complementar a contratação, conforme as condições de cada oferta, com identificação separada das coberturas securitárias.

A educação sobre riscos integra essa atuação. Entre as iniciativas previstas estão conteúdos educativos, checklists por projeto e diagnósticos que ajudem o cliente a identificar necessidades de proteção e prioridades de contratação.

Com a proposta de oferecer seguros para quem cria e faz acontecer, o Lado C busca acompanhar a cadeia criativa desde o planejamento dos projetos até a utilização da proteção contratada.

Sobre o Lado C Seguros

O Lado C Seguros é uma corretora de seguros registrada na Susep, com posicionamento de insurtech e atuação dedicada à economia criativa. Tem como sócios Zeca Vieira, Luiz Calainho, Alexandre Romero dos Santos e Marcelo Megale. Combina atendimento consultivo, análise técnica e tecnologia para atender empresas, profissionais, operações e projetos de cultura, entretenimento, comunicação e eventos.

Foto: Sócios do Lado C Seguros – (E/D) Zeca Vieira, Luiz Calainho e Alexandre Romero dos Santos