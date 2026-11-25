O evento contará com a participação de palestrantes estrangeiros e nacionais, que abordarão os seguros inclusivos no Brasil, no mundo, e qual será o futuro do segmento – A Associação Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos (ANM) é presidida por Edson Calheiros, idealizador da conferência que será realizada pela segunda vez consecutiva, no Rio de Janeiro, em 26 de novembro.

“O CVG-RJ e o CCS-RJ não poderiam deixar de apoiar esta iniciativa, que tanto contribui para o fortalecimento e crescimento deste importante segmento no Brasil”, pontuam as presidentes Fátima Monteiro (CCS-RJ) e Sonia Marra (CVG-RJ), que farão parte do elenco de palestrantes nacionais.

Proteção – A Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM) é uma entidade brasileira fundada em 2016 para ampliar o acesso à proteção securitária e fortalecer a cultura do microsseguro e dos seguros inclusivos no país.

Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, afirma que é fundamental apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento dos microsseguros e dos seguros inclusivos. Ampliar o acesso à proteção securitária é também contribuir para uma sociedade mais preparada para enfrentar riscos e imprevistos.”

Sonia Marra, presidente do CVG-RJ, destaca que “os seguros inclusivos representam uma importante oportunidade de expansão do mercado e de inclusão social. Conhecer experiências nacionais e internacionais, compartilhar ideias e debater o futuro desse segmento é essencial para avançarmos na construção de uma cultura de proteção mais abrangente.”

Serviço:

Evento: II Conferência Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos

Promoção: Associação Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos

Data: 26 de novembro de 2026

Horário: 9h30 às 13h

Local: Windsor Guanabara Hotel, Av. Pres. Vargas, 392- Centro do Rio

Participação: Especialistas do Brasil, da Espanha, de Portugal e da Argentina debatendo o presente e o futuro dos seguros inclusivos.

Programação e inscrições (presencial até 25/11)

https://conferencia.anmicrosseguros.org.br/

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. São mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Já foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Sobre o CCS-RJ | Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ (E) e Sonia Marra, presidente do CVG-RJ – Foto: Divulgação