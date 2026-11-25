Plataforma permite operar tanto em vendas assistidas quanto em autocontratação e visa acelerar a distribuição de seguros de Vida,Viagem, Funeral e Acidentes Pessoais de Passageiros – A EQ Seguros – seguradora especializada em proteção voltada a pessoas – anuncia o lançamento do Portal do Parceiro, uma plataforma digital desenvolvida para acelerar a distribuição de produtos de Vida, Viagem, Funeral e Acidentes Pessoais de Passageiros, por meio de assessorias, corretoras e corretores individuais. Com arquitetura voltada à conversão mobile e personalização de marca, a ferramenta cobre todo o fluxo comercial, da cotação em tempo real à emissão da apólice.

A novidade responde à transformação no comportamento do consumidor, que cada vez mais busca agilidade, transparência e fechamento imediato pelo celular. Para atender a diferentes perfis de operação, o portal oferece duas jornadas distintas que convergem para um mesmo ambiente de checkout simplificado.

Na venda assistida, o corretor conduz o atendimento, seleciona o produto liberado para o canal, realiza a cotação ao vivo diretamente junto à seguradora e envia um link seguro para o cliente concluir a contratação em quatro passos.

Já no modelo de autocontratação, o consumidor acessa a vitrine online da corretora — por meio de link exclusivo ou leitura de QRCode —, escolhe a proteção desejada, preenche seus dados com recurso de autopreenchimento via CPF e finaliza o pagamento no cartão ou PIX.

Em ambos os fluxos, o cliente final não precisa criar login ou senha para contratar. Concluído o pagamento, a proposta é emitida automaticamente e enviada por e-mail.

“O mercado mudou e o consumidor exige respostas imediatas, na palma da mão. Com o Portal do Parceiro, eliminamos complexidades operacionais e entregamos uma ferramenta robusta para que assessorias e corretoras possam escalar suas vendas com a própria marca, da cotação à emissão, garantindo agilidade sem abrir mão da segurança”, disse Aldo Faleiro, CEO da EQ Seguros.

Identidade própria e gestão em cascata

Um dos pilares da solução é o modelo white-label. Cada canal parceiro pode configurar sua própria vitrine e Área do Cliente com logotipo, banners, paleta de cores, canais de atendimento (WhatsApp, telefone, e-mail e horários) e até traduzir nomes técnicos de produtos para descrições comerciais mais acessíveis ao consumidor.

A estrutura operacional do portal foi desenhada em quatro níveis hierárquicos — EQ Seguros, Assessoria, Corretora e Corretor —,permitindo que a liberação de catálogos de produtos (como Vida, Viagem, Funeral e Acidentes Pessoais de Passageiros) e o acompanhamento de produção ocorram de forma escalonada. Gestores contam ainda com painéis administrativos para gerenciar equipes, monitorar relatórios de vendas por período e acompanhar cotações em aberto.

“Nosso objetivo foi criar um ecossistema integrado que respeita e fortalece a relação do corretor com o cliente final. A estrutura em cascata combinada com a personalização white-label dá autonomia para as assessorias e corretoras gerenciarem suas equipes e vitrines digitais com total autonomia, respaldadas pela nossa solidez regulatória e tecnológica”, destacou Aldo.

Para garantir a segurança e a conformidade ao longo de toda a jornada, a plataforma conta com mecanismos de governança. Isso inclui a validação de preço, que reconfirma o valor junto à seguradora no momento do checkout para interromper a emissão em caso de divergência; e a proteção de dados e pagamentos, exibindo links de cotação com o CPF mascarado e direcionando transações por cartão para o ambiente da seguradora sem armazenar dados financeiros. Além disso, o sistema conta com travas operacionais que realizam o bloqueio preventivo de CPFs com restrições cadastrais e aplicam limites de consultas para prevenir abusos.

Sobre a EQ Seguros:

A EQ Seguros é uma seguradora especializada em proteção voltada a pessoas, com foco em soluções de seguros de vida, prestamista, viagem, acidentes pessoais e funeral, além de assistências. A companhia combina inovação tecnológica e agilidade comercial por meio de plataformas digitais, distribuição via API e parcerias estratégicas com corretoras, assessorias e canais conveniados, oferecendo jornadas de contratação ágeis, transparentes e orientadas à experiência do consumidor. A empresa faz parte do EQ Grupo, ecossistema que reúne soluções em seguros, investimentos e serviços financeiros, como crédito consignado para servidores públicos.