Seguro Equipamento Musical reúne coberturas para instrumentos e equipamentos musicais, com opções de proteção contra roubo, danos elétricos e responsabilidade civil – Celebrado em 22 de novembro, o Dia do Músico é uma oportunidade para reconhecer a importância dos instrumentos e equipamentos na rotina de profissionais e pessoas que têm a música como profissão ou hobby. Atenta às necessidades desse público, a Bradesco Seguros oferece o Seguro Equipamento Musical, uma solução que permite proteger diferentes tipos de instrumentos e acessórios, como caixas de som, amplificadores e mesas de som.

O produto contempla instrumentos de corda, sopro e percussão, além de equipamentos utilizados na produção e execução musical. A contratação pode ser realizada por pessoas físicas ou jurídicas e permite assegurar equipamentos próprios e, mediante aceitação do risco, equipamentos alugados ou destinados à locação. Entre as coberturas disponíveis estão danos elétricos, roubo e furto qualificado, danos por água e outros líquidos e responsabilidade civil, que prevê indenizações em casos de danos materiais ou corporais causados a terceiros durante o uso ou transporte dos equipamentos.

“A música faz parte da vida de muitas pessoas, seja como profissão ou atividade de lazer, e os instrumentos representam um patrimônio que merece atenção e cuidado. Com o Seguro Equipamento Musical, buscamos oferecer uma solução que acompanhe as diferentes necessidades desse público, permitindo proteger os equipamentos em situações que podem comprometer tanto a rotina de trabalho quanto a experiência de quem tem a música como paixão”, afirma Thiago Sousa, Superintendente de Subscrição de Ramos Elementares da Bradesco Seguros.

O seguro também disponibiliza coberturas adicionais, como a cláusula de extensão da cobertura ao exterior para equipamentos durante viagens internacionais, também para equipamentos em exposições, feiras e vitrines. Há ainda opções voltadas a situações de empréstimo e aluguel, incluindo casos em que o segurado precisa alugar outro equipamento após um problema com o instrumento originalmente utilizado.

Com a solução, a Bradesco Seguros amplia as possibilidades de proteção para diferentes perfis de clientes, desde músicos profissionais e empresas do setor até pessoas que desejam preservar seus instrumentos e equipamentos utilizados em atividades de lazer.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,37 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/26) e de R$ 751 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,2% (jan a ago/26) em market share de automóveis no mercado e 14,1% (jan a ago/26) de market share em residencial.