IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO – Faça a sua inscrição no IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO e ganhe uma assinatura anual da revista(06 Edições – Digital). A publicação estará disponível na Plataforma EAD CCPSegNews a partir do dia 02 de dezembro. O fórum terá como temas: Nova Lei do Seguro (Lei 15.040), Seguro Garantia e Seguro de Responsabilidade Civil.
Reserve sua inscrição pelo WhatsApp 11 934157357
Ou pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
IV FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO
Destaque: Lançamento da Revista Seg News de Direito do Seguro (Palestras com Articulistas)
Data: 02 de Dezembro de 2026 – Das 18h30 ás 21h00
Formato On Line Ao Vivo: Plataforma Googlemeet
Inscrições: R$ 80,00 – Pix 11 934157357
*Vale a Assinatura Anual da Revista Seg News de Direito do Seguro (PDF)
Disponível para Leitura na Plataforma EAD do CCPSegNews
PROGRAMAÇÃO:
COORDENAÇÃO: Ivanildo Sousa – CEO da Agência Seg News
I – PAINEL (18h30 ás 19h20): A NOVA LEI DO SEGURO E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DO SETOR
Palestrantes:
Cirlene Silva Siqueira – Advogada no Escritório Peres Filho Sociedade de Advogados
Graziella Vellasco – Advogada no Escritório Graziela Vellasco
II PAINEL (19h20 ás 20h10): RISCOS E SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL NO BRASIL
Palestrantes:
Robson Luiz Schiestl Silveira – Sócio do escritório Robson Silveira Advogados
Diego Virginio – Advogado, com atuação nas áreas de Direito do Seguro e Responsabilidade Civil
III PAINEL – (20h10 ás 21h00): O SEGURO DE GARANTIA E SUA IMPORTÂNCIA NO SEGMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
Palestrantes:
Carolina Mattos Lourival, Advogada Sênior na AXA do Brasil.
Valéria Claudia da Costa Coppola – Advogada e Corretora de Seguros.