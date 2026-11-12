OutSystems apresenta solução agêntica para sinistros para modernizar as experiências dos segurado

A OutSystems, Plataforma de Sistemas Agênticos que ajuda empresas de setores regulados a modernizar com segurança tecnologias legadas e operar sistemas agênticos, anunciou hoje a expansão de seu portfólio de Soluções Agênticas para a Indústria para o setor de seguros, com o lançamento do Agentic First Notice of Loss. A solução pré-configurada permite que seguradoras de automóveis modernizem os processos de comunicação e abertura de sinistros, implementando fluxos de trabalho agênticos com segurança.

Ao combinar aplicações voltadas aos clientes, agentes de IA e fluxos de trabalho governados, a solução conecta as experiências dos usuários aos sistemas existentes de apólices e sinistros, além de parceiros externos, mantendo a supervisão e o controle exigidos por um setor altamente regulado. Embora as seguradoras estejam investindo fortemente em IA, muitas ainda enfrentam dificuldades para avançar além da fase de experimentação e alcançar melhorias significativas na experiência dos segurados. De acordo com o relatório OutSystems State of AI Development in Insurance 2026, 35% dos líderes de TI do setor de seguros afirmam que projetos de IA ainda não foram iniciados porque levam muito tempo para serem implementados, o maior índice entre todos os setores pesquisados. Sistemas legados ou dados dispersos são os principais obstáculos para 42% dos entrevistados, enquanto 39% apontam a integração com sistemas existentes como um desafio.

Essas barreiras são particularmente relevantes no processamento de sinistros, em que informações críticas estão distribuídas entre sistemas de administração de apólices, gestão de sinistros, faturamento e plataformas de terceiros. Para os segurados, essa fragmentação frequentemente resulta em perguntas repetitivas, interações desconectadas e atrasos no atendimento justamente quando mais precisam de suporte. O impacto para os negócios é significativo: segundo uma pesquisa realizada pela InvoiceCloud em 2025, 83% dos consumidores dos Estados Unidos afirmam que trocariam de seguradora após uma experiência ruim no atendimento de um sinistro.

“As seguradoras não precisam de mais um projeto-piloto de IA. Precisam de IA operando no dia a dia dos processos de sinistros”, afirma Luis Blando, Chief Product and Technology Officer da OutSystems. “Quando alguém sofre um acidente, precisa de ajuda imediatamente, e a seguradora precisa obter informações precisas enquanto os detalhes ainda estão frescos na memória. O OutSystems Agentic First Notice of Loss oferece as duas coisas. Por meio de uma experiência conversacional conectada aos serviços de assistência rodoviária e aos sistemas de sinistros, as seguradoras podem atuar como primeiro ponto de apoio: registrando todas as informações sobre a ocorrência, providenciando o reboque do veículo e orientando o cliente sobre os próximos passos. Tudo isso mantendo as decisões sobre cobertura, responsabilidade e pagamento a cargo dos analistas de sinistros”.

Levando a IA governada para a experiência de abertura de sinistros

O Agentic First Notice of Loss oferece às seguradoras uma solução agêntica pré-configurada para um momento fundamental da jornada do segurado: a comunicação de um sinistro. A ferramenta funciona tanto com sistemas de sinistros existentes quanto com aqueles reconstruídos na plataforma OutSystems.

A solução combina aplicações voltadas aos clientes, modelos de dados, agentes governados e fluxos de trabalho estruturados para apoiar as principais atividades da etapa inicial do processo de sinistro:

Ajudar os segurados a comunicar um sinistro: agentes de IA coordenam todo o fluxo de abertura, organizando o acionamento de assistência rodoviária por meio de fornecedores especializados, como a Honk, registrando os relatos dos motoristas, coletando informações de terceiros e analisando, em tempo real, fotos dos danos enviadas pelos usuários.

Fornecer aos analistas as informações necessárias: os agentes de IA verificam a cobertura prevista na apólice e abrem o sinistro no sistema da seguradora por meio da camada de integração da solução, anexando os detalhes da ocorrência, os relatos e as fotografias.

Manter as decisões críticas sob responsabilidade dos analistas: todas as ações dos agentes de IA são registradas, com controles que regulam o acesso a dados e sistemas. Os analistas continuam responsáveis por todas as decisões relacionadas à cobertura, à responsabilidade pelo acidente e aos pagamentos, garantindo que a IA apoie o julgamento humano, em vez de substituí-lo.

Desenvolvida sobre uma estrutura pronta para produção, a solução permite que as seguradoras personalizem regras de negócio, telas de interface e agentes utilizando os recursos da OutSystems ou ferramentas de programação com IA de terceiros. Os testes em nível de tarefa permitem que as equipes comparem continuamente o desempenho dos modelos e otimizem a combinação ideal entre precisão, velocidade e custo.

“O OutSystems Agentic FNOL demonstra a direção que o setor está tomando. Agentes de IA governados acessam sistemas centrais existentes em tempo real para coordenar a abertura de ocorrências e organizar as evidências”, afirma Tom Pelster, CIO da PRISM. “Isso comprova que modernizar não significa descartar suas plataformas e sistemas de registro. Significa desenvolver fluxos de trabalho mais inteligentes sobre essas estruturas, mantendo as decisões críticas sobre responsabilidade e cobertura firmemente sob o controle dos analistas de sinistros”.

Ampliando as capacidades de gestão de sinistros por meio da assistência rodoviária com a Honk

Por meio de uma parceria estratégica com a Honk, fornecedora de tecnologia avançada para assistência rodoviária, o OutSystems Agentic First Notice of Loss pode providenciar o reboque do veículo enquanto o segurado comunica o sinistro. Em seguida, o cliente pode acompanhar o status do atendimento e o horário estimado de chegada do prestador pelo aplicativo da seguradora.

“É nos momentos após um acidente que o motorista descobre se pode contar com sua seguradora. Com o OutSystems Agentic First Notice of Loss, o motorista relata o ocorrido em uma conversa com um agente de IA, que coordena em tempo real o acionamento de um serviço de reboque da rede nacional de prestadores de assistência rodoviária da Honk, em nome da seguradora”, afirma Adam DeWitt, CEO da Honk. “Primeiro, o agente apresenta as oficinas mais próximas credenciadas à seguradora, oferecendo ao motorista uma orientação clara sobre o próximo passo. É nesse momento que essa tecnologia faz a diferença: tornando mais simples uma situação estressante para quem precisa de ajuda”.

O Insurance Agent Kit da OutSystems também está disponível na OutSystems Forge, o repositório de componentes de software reutilizáveis, oferecendo aos clientes da OutSystems no setor de seguros agentes de IA reutilizáveis para verificar a cobertura das apólices e interpretar fotos e documentos relacionados a sinistros.

O Agentic First Notice of Loss já está disponível para o mercado. Para saber mais sobre como a OutSystems está ajudando as seguradoras a avançar dos projetos-piloto de IA para a otimização da experiência dos segurados, acesse a página dedicada ao setor.

Sobre a OutSystems

A OutSystems é a Plataforma de Sistemas Agênticos que ajuda empresas de setores regulados a modernizar com segurança tecnologias legadas e operar sistemas agênticos. Ao aplicar IA no nível da arquitetura, em vez de simplesmente gerar código bruto, a OutSystems reduz os custos, os riscos e os obstáculos envolvidos na modernização de sistemas legados, permitindo que as organizações implementem aplicações autônomas, escaláveis e em conformidade com as regulamentações, utilizando qualquer modelo de IA. Empresas globais confiam na OutSystems para acelerar a modernização e governar todo o seu portfólio de IA em uma plataforma unificada.

A OutSystems é reconhecida consistentemente como líder no desenvolvimento de software corporativo e na orquestração agêntica empresarial por organizações como Gartner, IDC e Forrester, além de ocupar a 1ª posição em Satisfação do Cliente, segundo usuários do G2. Líderes de negócios, executivos de TI e desenvolvedores escolhem a OutSystems para acelerar a inovação sem comprometer a confiabilidade e a segurança. Fundada em 2001, a OutSystems conta com um ecossistema de mais de 90 milhões de usuários finais, mais de 600 parceiros e milhares de clientes ativos em mais de 75 países e em mais de 20 setores. Saiba mais em www.outsystems.com.