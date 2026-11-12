SOU SEGURA anuncia vencedores do Prêmio 2026 em cerimônia em São Paulo

Premiação reconhece as empresas do mercado de seguros por porte e por práticas de equidade de gênero – A SOU SEGURA anunciou, na noite de 10 de novembro, em São Paulo, os vencedores do Prêmio SOU SEGURA 2026. A premiação reconhece empresas do mercado de seguros que desenvolvem políticas e práticas para promover a equidade de gênero. Nesta edição, o processo contou com avaliação técnica independente, baseada nos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), da ONU Mulheres e do Pacto Global da ONU.

Na classificação por porte, Mattos Filho conquistou o primeiro lugar entre as empresas de grande porte, seguido por Marsh e Aon. Entre as companhias de médio porte, a vencedora foi a Sompo, com Generali em segundo lugar e AXA em terceiro. Na categoria de pequeno porte, o primeiro lugar ficou com Ludkevitch Tourinho Gomes, seguido por C. Josias & Ferrer e XS4 Capitalização (Caixa Cap).

A premiação também reconheceu empresas em quatro categorias temáticas, que avaliam dimensões específicas das políticas de equidade. Na categoria Walk the Talk, dedicada à liderança e representatividade, a vencedora foi a Generali. A Aon conquistou o primeiro lugar em Foco Nela, voltada ao desenvolvimento e à carreira das mulheres. Em Eles na Conversa, que reconhece o engajamento masculino na equidade de gênero, a vencedora foi a Sompo. Já a Marsh ficou em primeiro lugar em RRR – Reconhecer, Redistribuir e Remunerar, categoria relacionada à remuneração e ao reconhecimento.

Nas categorias individuais, Milena Pessoa, da Sompo, recebeu o prêmio Mulher Destaque, enquanto Alfredo Lalia Neto, também da Sompo, foi reconhecido na categoria CEO pela Equidade. “O Prêmio representa o reconhecimento de um trabalho contínuo para ampliar a presença das mulheres nos espaços de liderança e promover mudanças concretas no mercado de seguros”, afirma Camila Maximo, presidente da associação.

A edição de 2026 mostrou mais uma vez que o processo de avaliação conta com a participação da CMI Business Transformation, uma consultoria especializada em diversidade responsável pela análise técnica dos dados e das evidências apresentados pelas empresas. A metodologia combina o Índice Prêmio SOU SEGURA de Equidade (IPSE), que representa 70% da nota final, e o Índice de Maturidade (IM), correspondente a 30%.

A avaliação considera indicadores relacionados à representatividade feminina, desenvolvimento profissional, remuneração, governança, parentalidade, engajamento masculino e ambiente de trabalho, entre outros aspectos. As empresas participantes também recebem uma devolutiva individual, com resultados por indicador, comparação com organizações do mesmo porte e prioridades de avanço.

“Nosso objetivo é dar visibilidade às profissionais, apoiar seu desenvolvimento e acolher aquelas que enfrentam dificuldades em suas trajetórias. Quando as empresas incorporam a equidade de gênero às suas políticas e práticas de gestão, demonstram que esse compromisso faz parte de sua atuação. É essa transformação que buscamos estimular com a SOU SEGURA”, ressalta Camila.

Sobre a SOU SEGURA – https://sousegura.org/

A SOU SEGURA é uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da equidade de gênero e no desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros. Por meio de programas de mentoria, educação, networking, produção de conteúdo e reconhecimento de boas práticas corporativas, a entidade contribui para ampliar oportunidades, fortalecer lideranças e acelerar a transformação do setor.

Foto: Da esq. para a dir.: Camila Maximo Davoglio, presidente; Mariana Valdiero, diretora; Simone Ramos, vice-presidente; e Valéria Chaves, diretora da SOU SEGURA.