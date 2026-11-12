Diretor do CVG-RJ participa de conferência internacional sobre seguros massificados e inclusivos

Ronaldo Gama, diretor-adjunto do CVG-RJ, participou, no final de outubro, da Conferência Cumbre Seguros Masivos, em Quito, no Equador. Durante os dois dias do evento, o executivo acompanhou debates sobre os desafios da inclusão securitária e destacou a necessidade de operações especializadas para atender esse público.

“Seguro inclusivo só será viável com uma operação especializada. Improvisar gera retrabalho e insatisfação, e quem paga no final é o cliente de baixa renda”, avaliou.

Gama também alertou para o uso da inteligência artificial como simples ferramenta de redução de custos. Segundo ele, sem considerar as limitações de quem tem pouco letramento digital, a tecnologia pode se tornar apenas um enfeite, em vez de contribuir efetivamente para a inclusão.

Confiança & proximidade – Para o executivo, a inclusão depende de serviços e assistências que gerem utilização contínua, confiança e fidelização. Nesse processo, o corretor de microsseguros tem papel fundamental como canal de proximidade e acompanhamento. “O produto se copia, experiência e confiança não”, ressalta.

Outro ponto discutido no encontro foi a necessidade de ampliar as alternativas de contratação do seguro de vida. A recomendação dos gestores presentes foi evitar recusas automáticas em razão de determinadas condições do segurado, buscando soluções modulares que permitam oferecer proteção adequada a diferentes perfis.

Favela Seguros – As reflexões do encontro dialogam diretamente com o trabalho desenvolvido por Gama na Favela Seguros, iniciativa da Favela Holding e da MAG Seguros, com apoio social da Central Única das Favelas (CUFA). O projeto oferece soluções de proteção familiar construídas à luz da realidade das favelas e periferias, associando seguros, capacitação profissional, geração de renda e desenvolvimento econômico local.

“O propósito é levar proteção a quem está fora do sistema financeiro tradicional, mas inserido em redes de apoio, como os territórios e a vizinhança”, explica.

Atualmente presente em sete estados, o projeto aposta em um canal humano de relacionamento, com mão de obra recrutada nas próprias favelas, capacitada por especialistas da MAG Universidade e posteriormente certificada pela ENS. A proposta é oferecer produtos simples, com linguagem acessível e acompanhamento próximo, sem o tradicional “segurês”.

A meta para 2027 é ampliar a operação e consolidar a Favela Seguros como referência nacional em inclusão securitária. “A inclusão escala quando a operação é bem-feita, o produto é simples e o benefício é entregue rapidamente”, conclui Gama.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.