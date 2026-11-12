Da geladeira ao quadro do Corinthians: CEO da Mister Líber destaca as assistências do seguro residencial

O conserto da máquina de lavar roupa, o reparo da geladeira, o atendimento de um chaveiro e a colocação de quadros estão entre os serviços que Josusmar Sousa, CEO da Mister Líber Corretora de Seguros, já utilizou por meio das assistências de seu seguro residencial. Entre os quadros instalados, um tem significado especial: o que exibe sua camisa do Corinthians.

A experiência como segurado ajuda o executivo a mostrar que o seguro residencial, além da proteção financeira oferecida pelas coberturas contratadas, pode proporcionar apoio para resolver necessidades do dia a dia. “Utilizo bastante as assistências do meu seguro residencial. Já precisei de conserto da máquina de lavar roupa, da geladeira, de chaveiro e de colocação de quadros, inclusive o da minha camisa do Corinthians. São serviços que fazem diferença na rotina e que muitos segurados talvez nem saibam que têm à disposição”, conta Sousa.

Para ele, contar com esse suporte traz praticidade e mais tranquilidade diante de um imprevisto doméstico. Quando um equipamento importante deixa de funcionar ou surge a necessidade de um atendimento, ter um canal para solicitar ajuda facilita a busca por uma solução. “Uma geladeira ou uma máquina de lavar com problema interfere na organização da casa. Ter a quem recorrer nessas situações é um benefício importante. Como usuário, percebo esse valor e procuro levar essa experiência para a orientação dos nossos clientes”, afirma.

Assistências para diferentes necessidades

Entre os serviços que podem integrar os planos de assistência residencial estão encanador, eletricista, chaveiro e vidraceiro, além de reparos em eletrodomésticos, como geladeira, freezer, máquina de lavar roupa, lava-louças e secadora. A disponibilidade depende da seguradora, do plano e das condições contratadas.

Também existem serviços voltados à conveniência, como a colocação de quadros utilizada por Sousa. Já em situações decorrentes de um sinistro coberto, determinados planos podem prever apoio com hospedagem, transferência de móveis e limpeza, conforme as regras do contrato.

O executivo lembra que a permanência das pessoas em casa durante a pandemia trouxe maior atenção às necessidades de manutenção e ao funcionamento dos equipamentos domésticos. “Na pandemia, com as pessoas passando mais tempo em casa, essas necessidades ficaram muito presentes. Isso também ajudou a chamar a atenção para a utilidade das assistências do seguro residencial e para a importância de conhecer os serviços disponíveis”, observa.

Proteção e orientação ao longo do contrato

As assistências e as coberturas cumprem funções diferentes. Enquanto as primeiras oferecem serviços para situações previstas no plano, as coberturas garantem proteção financeira diante de prejuízos amparados pela apólice. Por isso, a escolha deve considerar tanto os riscos aos quais o imóvel está exposto quanto as necessidades de seus moradores.

“É importante olhar para o conjunto. As assistências ajudam no cotidiano, enquanto as coberturas oferecem proteção para acontecimentos que podem comprometer o patrimônio e o orçamento da família. O corretor ajuda a avaliar essas necessidades e a entender o que está sendo contratado”, explica Sousa.

Antes de solicitar um atendimento, o segurado deve consultar os limites de utilização, os serviços contemplados, as condições de agendamento e eventuais despesas com peças ou materiais. A presença de um serviço no plano não significa que qualquer tipo de reparo esteja incluído.

Para o CEO da Mister Líber, essa orientação precisa continuar depois da contratação, para que o cliente saiba como acionar seu seguro e aproveitar os benefícios disponíveis. “Muitas vezes, a pessoa contrata um profissional por conta própria sem lembrar que pode ter aquela assistência no seguro. Nosso papel também é ajudar o cliente a conhecer o contrato e a utilizar os serviços quando precisar. É assim que ele percebe, na prática, o valor dessa proteção”, conclui.