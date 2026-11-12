Newe Seguros aposta em experiências para ampliar conexão com corretores

Programa Newe Conecta reúne ações de relacionamento, bonificação por desempenho e experiências exclusivas para reconhecer parceiros estratégicos – A seguradora multilinha Newe Seguros tem investido em experiências para fortalecer o relacionamento com os corretores e ampliar a conexão com seus parceiros de negócios. No início deste ano, a companhia lançou o Newe Conecta, programa pioneiro de fidelidade criado para reconhecer e valorizar os profissionais que mais contribuem para a geração de negócios, aproximando ainda mais a seguradora de sua rede de distribuição.

Desde o lançamento, a companhia promove a cada bimestre experiências exclusivas para fortalecer relacionamento com os parceiros que mais se destacaram, incluindo experiências exclusivas que combinam entretenimento, gastronomia e interação. Entre as ações realizadas estão eventos com jogos, alta gastronomia e drinks personalizados.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos corretores, entendendo suas necessidades, ouvindo suas percepções e criando oportunidades para fortalecer essa relação. O Newe Conecta nasceu justamente com esse propósito, de transformar proximidade em iniciativas concretas e reconhecer quem constrói essa trajetória conosco”, afirma o diretor Comercial, Marketing e Atendimento da Newe Seguros, Marcos Pereira.

O programa conta com uma jornada de reconhecimento ao longo do ano. Os corretores que se destacarem em volume de prêmio emitido e quantidade de apólices serão bonificados em cinco categorias: Corporate, Middle Market, Varejo, Agronegócio e Assessoria. A cada bimestre, os participantes poderão acumular pontos e trocá-los por experiências exclusivas. Ao final do ciclo anual, os vencedores de cada categoria serão premiados com uma experiência internacional na Turquia.

Para o executivo, a iniciativa está alinhada à estratégia da Newe de construir relações próximas e duradouras com os profissionais do mercado através de experiências exclusivas. Além disso, representa uma forma de compartilhar os resultados e reconhecer quem participa diretamente da trajetória de crescimento da seguradora.

“Indo ao encontro do nosso manifesto de inconformidade e proximidade, queremos dividir a jornada com quem já reconhece nosso jeito diferente de fazer. O Newe Conecta é uma maneira de reconhecer os parceiros que caminham conosco, valorizando não apenas os resultados, mas também a relação que construímos ao longo do tempo”, afirma.

Sobre a Newe Seguros

A Newe Seguros nasceu com o objetivo de oferecer soluções de seguros inovadoras e disruptivas, acessíveis e personalizadas, capazes de atender as mais diversas necessidades e tamanhos de clientes e parceiros. Dentre as soluções oferecidas pela companhia estão Seguro Garantia, Fiança Locatícia e Responsabilidade Civil.