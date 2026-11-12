Grupo Bradesco Seguros promove 12ª edição do Insurance & Innovation Talks em Recife

Com o tema “Rota Nordeste: novos caminhos para inovar em seguros”, evento acontece em 17 de novembro e terá debates sobre inovação, segurança e transformação do mercado segurador – O Grupo Bradesco Seguros leva o Insurance & Innovation Talks ao Nordeste pela primeira vez. A 12ª edição do evento será realizada em Recife (PE), no próximo dia 17 de novembro, das 9h30 às 12h, reunindo especialistas, parceiros e representantes do mercado para discutir os impactos da inovação na evolução do setor segurador. Com o tema “Rota Nordeste: novos caminhos para inovar em seguros”, o encontro destacará a força dos ecossistemas colaborativos da região, além de debates sobre segurança, transformação digital e ampliação do acesso à proteção.

O evento será realizado em formato híbrido, com vagas presenciais limitadas no prédio NERD, localizado no Bairro do Recife. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla até a data do evento ou enquanto houver vagas disponíveis.

A iniciativa é realizada em parceria com o CESAR e o Porto Digital, instituições de referência nacional em inovação e tecnologia, sediadas em Recife e protagonistas do desenvolvimento do ecossistema de inovação de Pernambuco.

A programação reúne palestras e painéis sobre inovação colaborativa, segurança e aplicações práticas no setor segurador. A abertura será conduzida por Giovanna Zambrini, analista sênior de Inovação do Grupo Bradesco Seguros. Em seguida, o painel “Inovação não se faz sozinha: o poder dos ecossistemas colaborativos” contará com a participação de Ivo Cândido, coordenador de Inovação do Grupo Bradesco Seguros, Juliana Chagas, analista de empreendedorismo do CESAR, Fabio Passos, gerente de TI do Bradesco, e Fellipe Sabat, superintendente de negócios do Porto Digital, para discutir como a colaboração entre diferentes instituições pode impulsionar o desenvolvimento de novas soluções.

Na sequência, a palestra “Segurança que habilita: como proteger sem frear a inovação” será conduzida por Georgia Barbosa, gerente executiva do CISSA, iniciativa do CESAR e abordará a importância de conciliar o avanço tecnológico com a proteção de dados e a segurança das operações, contribuindo para a construção de ambientes mais confiáveis e preparados para a transformação digital.

Entre os destaques da segunda parte da programação está o painel “Ampliando o olhar sobre seguros: como a inovação chega a quem precisa”, que contará com a participação de Wendell Barros, superintendente comercial da Bradesco Saúde, Rafael Moura, gerente comercial da Bradesco Saúde, Diego Souza, Executive Technical Manager do CESAR, e Nathália Alves, analista de empreendedorismo do CESAR. O debate discutirá como a inovação pode contribuir para aproximar as soluções de seguros das necessidades da população, promovendo experiências mais acessíveis e eficientes.

“Levar o Insurance & Innovation Talks ao Nordeste pela primeira vez representa um passo importante para ampliar nossa conexão com um dos ecossistemas de inovação mais relevantes do país. Recife reúne talentos, empreendedores, empresas e instituições que vêm impulsionando a transformação digital em diferentes setores, e acreditamos que essa troca de experiências é essencial para acelerar o desenvolvimento de soluções que tornem o mercado de seguros cada vez mais acessível, eficiente e conectado às necessidades das pessoas. A inovação acontece de forma colaborativa, e é justamente esse espírito que queremos estimular nesta edição”, afirma José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Bradesco Seguros.

O Insurance & Innovation Talks integra a estratégia do Grupo Bradesco Seguros de fomentar o debate sobre inovação e transformação digital, reunindo especialistas e parceiros para compartilhar conhecimentos, experiências e iniciativas que contribuem para a evolução do mercado segurador.

Serviço

Evento: Insurance & Innovation Talks – 12ª edição

Tema: Rota Nordeste: novos caminhos para inovar em seguros

Data: 17 de novembro de 2026

Horário: Das 9h30 às 12h

Formato: Híbrido, com vagas presenciais limitadas

Local: Prédio NERD – Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife, Recife (PE)

Inscrições: Gratuitas, pela plataforma Sympla, até 17 de novembro ou enquanto houver vagas presenciais disponíveis:

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