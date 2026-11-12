Tecnologia com soluções robustas a serviço do cliente

Delphos patrocina CQCS Inovação 2026, com estande próprio. Presidente Nélio Alvarez foi um dos painelistas do evento – Uma das empresas patrocinadoras do CQCS Inovação 2026, a Delphos marcou presença no evento com estande próprio no Transamerica Expo Center, em São Paulo, nos dias 4 e 5 de novembro. No espaço, reuniu seguradores, técnicos, corretores e prestadores de serviços para troca de experiências e relacionamento. O presidente Nélio Alvarez participou do painel “Tech & IA Transformando o Seguro”, ao lado de Dennis Millan, da Tokio Marine, e Weliton Costa, da InsureMO.

Perdas no Sul – Em sua exposição, Nélio abordou o tema “De volta para o futuro: e se a IA já estivesse em campo em 2024?”. O executivo relembrou as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e a experiência da Delphos na regulação dos sinistros. “Foi uma tragédia de enorme impacto humano e material, que também impôs grandes desafios ao atendimento dos segurados”, afirmou. Segundo levantamento da CNseg divulgado em setembro de 2024, os pedidos de indenização superaram R$ 6 bilhões, com 57.946 avisos de sinistro.

Ao revisitar aquela experiência, Nélio discutiu como a inteligência artificial poderia apoiar a resposta a eventos dessa magnitude. “Antes de regular, é preciso organizar a fila. A IA poderia ajudar a identificar prioridades, reunir informações e preparar os casos para análise técnica”, explicou. A abordagem contempla seis etapas, da análise da exposição ao evento aos controles de qualidade e auditoria, passando pela triagem, organização de evidências, vistoria e elaboração do laudo. A proposta combina apoio tecnológico com supervisão humana. “A IA prepara, organiza e documenta; o profissional verifica as evidências, constata os danos e responde tecnicamente pelo trabalho”, destacou.

Olhar tecnológico – Para Nélio, o CQCS Inovação proporcionou uma oportunidade de aproximar tecnologia e experiência operacional. “Foi uma satisfação participar e interagir com profissionais de todo o setor. A inovação nos interessa quando se traduz em soluções concretas para as seguradoras e em melhor atendimento aos segurados”, afirmou.

Ao cumprimentar o CQCS pelos seus 25 anos, o executivo destacou a atuação da Delphos em serviços técnicos e soluções tecnológicas. No estande, a empresa apresentou sua oferta para operações de seguros, com serviços de regulação de sinistros e soluções modulares e customizáveis. “A inteligência artificial amplia as possibilidades de evolução dessas operações, mas sua aplicação exige processos bem definidos, informações confiáveis e responsabilidade técnica. É essa integração entre conhecimento do negócio e tecnologia que buscamos desenvolver”, observou.

O executivo também ressaltou a importância dos encontros realizados durante o evento. “O relacionamento permite ouvir necessidades, compartilhar experiências e construir oportunidades de colaboração. Essa troca é um dos grandes valores de um encontro como o CQCS Inovação”, concluiu.

Sobre a Delphos | A Delphos Serviços Técnicos S.A. atua há 60 anos no mercado segurador brasileiro, oferecendo serviços técnicos e soluções especializadas para seguradoras, com foco em eficiência operacional, qualidade, inovação e relacionamento de longo prazo com seus clientes e parceiros.

Foto: O presidente da Delphos, Nélio Alvarez, (C) foi um dos palestrantes do painel “Tech & IA Transformando o Seguro”

*Foto: Divulgação