May Compara reúne mais de 500 documentos de 44 seguradoras e ajuda o corretor a localizar versões vigentes, acompanhar alterações e consultar informações técnicas – A MayTech, empresa de tecnologia especializada em soluções para corretores de seguros, lança o May Compara, plataforma que utiliza inteligência artificial para facilitar a consulta e o acompanhamento das Condições Gerais dos produtos das seguradoras. A ferramenta centraliza documentos, mantém o histórico de versões e mostra as principais alterações realizadas de um período para outro.

Em um único ambiente, o May Compara já reúne 44 seguradoras, 218 produtos e quase 500 Condições Gerais. O corretor pode pesquisar por seguradora, produto e data de vigência, localizar o documento correspondente ao período analisado e consultar versões anteriores.

A funcionalidade busca resolver um desafio recorrente das corretoras. As Condições Gerais são documentos fundamentais para o atendimento ao cliente e a análise de situações específicas, mas podem estar distribuídas em diferentes áreas dos portais das seguradoras e sofrer atualizações ao longo do tempo. Em uma dúvida relacionada a uma apólice contratada anteriormente, por exemplo, não basta consultar o documento disponível no momento: é necessário identificar as regras vigentes na data da contratação.

“O corretor trabalha com um grande volume de informações técnicas e precisa ter segurança sobre qual documento deve consultar em cada situação. O May Compara foi desenvolvido para reduzir o tempo gasto na busca, na organização e na comparação desses arquivos, sem retirar do profissional a responsabilidade pela análise”, explica Rafael Sousa, fundador da MayTech e profissional com mais de 30 anos de experiência no mercado de seguros.

O que mudou entre as versões

Um dos principais recursos da plataforma é a comparação entre diferentes versões das Condições Gerais de um mesmo produto. A inteligência artificial identifica as mudanças e apresenta um resumo dos pontos que merecem atenção, como alterações em coberturas, riscos excluídos, documentos exigidos e outras disposições contratuais.

O sistema também mantém o período de vigência de cada documento. Dessa forma, o corretor pode informar uma data e localizar a versão aplicável naquele momento, além de verificar as atualizações posteriores.

Quando uma Condição Geral monitorada é alterada, o usuário recebe uma notificação com a seguradora e o produto atualizados. A novidade também fica registrada no May News, ambiente da plataforma que reúne o histórico de atualizações e serviços.

Consulta em linguagem natural

O May Compara permite ainda que o corretor faça perguntas em linguagem natural sobre um assunto específico. Em vez de procurar manualmente uma cláusula ou expressão em documentos extensos, o profissional pode escrever a dúvida da forma como faria em sua rotina.

Na mesma pesquisa, podem ser selecionadas até três seguradoras. A inteligência artificial localiza o conteúdo correspondente nas Condições Gerais e apresenta, lado a lado, a transcrição fiel dos trechos encontrados em cada documento.

A MayTech ressalta que a ferramenta não realiza interpretação, recomendação técnica ou conclusão sobre coberturas, exclusões, direitos à indenização ou outras condições contratuais. O conteúdo deve ser avaliado pelo corretor considerando a íntegra das Condições Gerais, a apólice, as cláusulas específicas, os endossos e as circunstâncias de cada caso.

“A inteligência artificial funciona como instrumento de apoio. Ela encontra informações, organiza documentos e destaca mudanças, enquanto a interpretação e a orientação ao cliente continuam sob responsabilidade do corretor. A proposta é usar a tecnologia para diminuir o peso operacional e liberar tempo para as atividades que dependem da experiência e do conhecimento do profissional”, destaca Sousa.

O May Compara integra a estratégia da MayTech de aplicar automação e inteligência artificial a atividades presentes no cotidiano das corretoras, preservando o papel do corretor na análise dos riscos, na tomada de decisão e no relacionamento com o cliente.

Sobre a MayTech

A MayTech desenvolve soluções tecnológicas voltadas à rotina de corretores de seguros, empresas de BPO, assessorias e parceiros do mercado. A plataforma reúne ferramentas para backoffice, comunicação e gestão comercial, com recursos de automação e inteligência artificial aplicados a atividades como acompanhamento de cobranças, renovações, atendimento e organização de informações.

Imagem: IA da MayTech, Rafael Sousa