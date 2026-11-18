Detalhes da Favela Seguros e soluções do segmento Vida marcaram a programação – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) realizou, no dia 12 de novembro, mais uma edição do Café com Sinergia, desta vez em parceria com a MAG Seguros. O encontro, na sede do Clube, reuniu representantes da companhia para apresentar iniciativas de inclusão securitária e soluções de proteção voltadas aos associados.

Um dos destaques foi a apresentação de uma apólice de seguro de vida exclusiva para os associados do CCS-RJ, com condições especiais e coberturas para doenças graves e cirurgias. A programação também abordou o Favela Seguros, desenvolvido pela MAG voltado à democratização do seguro de vida entre moradores de comunidades, ampliando o acesso à proteção e reconhecendo esse público como consumidor.

Participaram do encontro Gê Coelho, autor do livro “Favela Seguros”; Rubens Gil Filho, diretor de Negócios da Favela Seguros e Favela Holding; Ronaldo Gama, diretor do Grupo MAG; e Jorge Marinho Jr., gerente comercial da seguradora.

Seguro inclusivo – Ronaldo Gama, diretor da MAG e um dos responsáveis pelo trabalho desenvolvido na Favela Seguros, destacou a importância de compartilhar a experiência e os propósitos do projeto com os corretores. “Para nós, da Favela Seguros, é sempre muito prazeroso poder compartilhar nossos propósitos, o que já construímos e o que ainda precisamos construir. Falar para uma plateia tão seleta como a do Clube dos Corretores do Rio de Janeiro, formada em parte por pessoas que conhecem, torcem e se identificam com o projeto, torna esse momento ainda mais especial. Agradeço à Fátima e ao Clube pela oportunidade de apresentar os nossos propósitos e também os nossos próximos passos.”

Proteção aos associados- Jorge Marinho, gerente comercial da seguradora, ressaltou os benefícios da parceria para os associados. “Para a MAG, desenvolver uma apólice exclusiva para os associados do CCS-RJ representa a oportunidade de oferecer proteção financeira em momentos delicados da vida, por meio de coberturas relevantes como doenças graves e cirurgias. Essa parceria reforça nosso compromisso de levar segurança, tranquilidade e soluções cada vez mais aderentes às necessidades dos empresários e profissionais que integram o Clube.”

Papel social – A presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, destacou a emoção de conhecer mais profundamente o trabalho desenvolvido na Favela Seguros e a importância de aproximar o mercado segurador dessa realidade. “Conhecer de perto o trabalho da Favela Seguros e perceber que existem pessoas empenhadas em levar proteção a quem muitas vezes não tem acesso ao seguro, nos faz refletir sobre o nosso papel como profissionais do mercado. Precisamos olhar para essa população, entender suas necessidades e mostrar que o seguro de vida também pode fazer parte da realidade dessas famílias. Saio muito feliz por conhecer esse projeto e, também, por saber que estamos oferecendo aos nossos associados uma proteção tão importante, com coberturas para doenças graves e cirurgias”, afirmou.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: A direção do Clube, associados e a equipe da MAG durante o encontro – Foto: Divulgação