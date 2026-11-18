(*) Por Adriano Candido, Vice-Presidente de Negócios em segmentos estratégicos na Softtek – O mercado brasileiro de seguros atravessa uma transformação estrutural, impulsionada pela evolução tecnológica, pelo uso estratégico de dados e pelas mudanças nas expectativas dos consumidores. Mais do que acompanhar tendências, as seguradoras precisam incorporar a inovação à estratégia de negócios, conectando eficiência operacional, desenvolvimento de novos produtos e competitividade de longo prazo.

A dimensão econômica do setor reforça a relevância dessa transformação. Dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) indicam que o mercado segurador brasileiro movimenta mais de R$ 370 bilhões em prêmios anuais, o equivalente a cerca de 6% do PIB nacional. Sustentar o crescimento em um mercado dessa magnitude exige capacidade de adaptação, modelos operacionais escaláveis e investimentos em tecnologias que ampliem a eficiência e a geração de valor.

Regulação como vetor de inovação e expansão do mercado

A evolução do ambiente regulatório tem papel estratégico nessa transformação. Mais do que estabelecer parâmetros de conformidade, a regulação pode atuar como indutora da inovação, criando condições para testar novos produtos, viabilizar modelos de negócios e ampliar o acesso da população ao seguro.

O desafio está em conciliar abertura à experimentação, segurança operacional e eficiência. As organizações que conseguirem atuar nesse equilíbrio estarão mais preparadas para desenvolver ofertas aderentes às necessidades do mercado, ampliar sua base de clientes e explorar novas oportunidades de crescimento.

IA Agêntica redefine a operação e a experiência do segurado

No campo tecnológico, a Inteligência Artificial já ocupa uma posição central na agenda estratégica das seguradoras. A evolução da automação tradicional para a IA Agêntica representa uma mudança importante: agentes inteligentes passam a apoiar atividades ao longo de toda a jornada do segurado, contribuindo para a tomada de decisões, a antecipação de necessidades e a construção de experiências mais personalizadas.

Levantamentos recentes da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) indicam que cerca de 80% das seguradoras brasileiras já utilizam IA em suas operações. Entre as principais aplicações estão os ganhos de produtividade (100%), a melhoria da experiência do cliente (81%) e a automação (69%). A tecnologia também já contribui para reduzir o tempo de resposta ao consumidor entre 30% e 50% e dobrar a capacidade de realização de cotações.

O avanço desses indicadores evidencia uma mudança na forma como a tecnologia gera valor para o negócio. O diferencial competitivo não estará apenas na adoção de ferramentas de IA, mas na capacidade de integrar essas soluções aos processos corporativos, transformar dados em inteligência acionável e converter essa inteligência em resultados mensuráveis.

Plataformas digitais ampliam oportunidades em Saúde e Vida

A integração de Analytics, Big Data e plataformas abertas também está redefinindo modelos de atuação em segmentos estratégicos do mercado segurador. Na Saúde Suplementar, essas tecnologias permitem aprimorar a gestão, aumentar a eficiência operacional e avançar em modelos de cuidado mais preventivos e sustentáveis.

A esse movimento somam-se os avanços da biotecnologia, que, combinados à IA e à análise avançada de informações, ampliam a capacidade das seguradoras de identificar tendências, antecipar demandas e desenvolver soluções personalizadas. Com isso, o setor passa a atuar para além da cobertura de eventos e sinistros, assumindo uma posição mais consultiva na promoção do bem-estar e na proteção das pessoas ao longo da vida.

No segmento de Seguro de Vida, a transformação também envolve uma revisão do papel das apólices. A cobertura deixa de estar associada exclusivamente à ocorrência de sinistros e passa a integrar de maneira mais ampla o planejamento financeiro contínuo e a proteção patrimonial das famílias, acompanhando diferentes momentos e necessidades da vida dos segurados.

O fator humano como diferencial na transformação digital

Apesar do avanço tecnológico, a geração de valor no mercado segurador continua diretamente relacionada à capacidade de construir relações de confiança. A tecnologia não elimina a importância do fator humano; amplia sua capacidade de atuação e qualifica a tomada de decisões.

Nesse contexto, o corretor de seguros assume um papel cada vez mais estratégico. De um intermediário operacional, passa a atuar como consultor de riscos, apoiado por ferramentas analíticas que permitem compreender melhor o perfil dos clientes e identificar suas necessidades.

Ao automatizar atividades burocráticas e disponibilizar informações mais qualificadas, a tecnologia libera esses profissionais para se concentrarem em aspectos fundamentais do negócio: relacionamento, escuta ativa, orientação e construção de soluções adequadas a cada realidade. A combinação entre inteligência tecnológica e conhecimento humano será determinante para fortalecer a experiência do cliente e a diferenciação das seguradoras.

Competitividade dependerá da capacidade de integrar tecnologia e negócio

Nos próximos anos, a evolução do mercado dependerá também da capacidade de estabelecer parcerias estratégicas entre seguradoras, insurtechs e empresas de tecnologia. A colaboração entre esses agentes será importante para desenvolver soluções flexíveis, acessíveis e alinhadas às novas demandas dos consumidores.

O próximo ciclo de crescimento do setor será liderado pelas organizações capazes de integrar inovação tecnológica, inteligência de dados e proximidade humana à estratégia de negócios. Mais do que incorporar novas ferramentas, será necessário transformar capacidades digitais em eficiência operacional, melhores experiências e oportunidades sustentáveis de crescimento.

Sobre a Softtek

A Softtek está ajudando seus clientes a se destacarem no mercado por meio da implementação de soluções digitais que impulsionam suas estratégias de negócios. Fazemos isso através de nossa plataforma centrada no ser humano, que cria valor e prospera na interseção de pessoas, negócios e tecnologia. Somos uma empresa global e a primeira em apresentar o modelo Nearshore, saiba como criamos valor através da tecnologia em https://www.softtek.com/pt/ e conecte-se com @Softtek nas redes sociais.